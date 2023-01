CIARDI: "La Roma non ha mentalità vincente" - CAMELIO: "Un altro allenatore sarebbe stato messo in discussione"

Superato indenne l'ostacolo della trasferta di Milano, l'analisi si fa più generale, con un occhio verso Roma-Genoa di Coppa Italia. "Il primo che metterei a riposare in Coppa Italia è Dybala ma il secondo è Celik, perché ora non hai alternative in quel ruolo" dice Guglielmo Timpano. "Per me Zaniolo continua ad essere una mezzala" per Francesco Balzani.

Poi Augusto Ciardi: "Alla Roma non riconosco mentalità vincente e i connotati della squadra vincente". Chiusura di Enrico Camelio: "Se al posto di Mourinho ci fosse un altro allenatore, sarebbe stato messo in discussione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha bisogno di giocatori. Non può giocare tutte le domeniche per 90 minuti con Celik, a centrocampo dipende anche da Zaniolo. Se hai Wijnaldum le caratteristiche che mancano a Zaniolo le sopperisci. Se ci fosse qualcosa di diverso a centrocampo sarebbe perfetto (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma non riconosco mentalità vincente e i connotati della squadra vincente. Nella partita di Milano vedo un po' di casualità, il Milan non aveva fatto nulla di eccezionale ma fino all'87' la Roma non aveva fatto mezzo tiro in porta, e le responsabilità, anche dell'assenza di mentalità, sono dei calciatori e non di Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me Zaniolo continua ad essere una mezzala, me ne sono convinto col tempo perché pensavo avesse più cattiveria sotto porta e invece i numeri dicono di no (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se due tifoserie si danno appuntamento in un autogrill per gonfiarsi, non capisco cosa possano entrarci le società (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il primo che metterei a riposare in Coppa Italia è Dybala ma il secondo è Celik, perché ora non hai alternative in quel ruolo (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il lavoro della società viene riconosciuto troppo poco, si dice sempre che non ha soldi e ha fatto il mercatino. Si parla dei Friedkin sempre in modo negativo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Credo che alla Roma manchi una scintilla in società. Grazie a Boban, al Milan sono stati bravi a convincere a mettere dentro Ibrahimovic a 38 anni. La scintilla del Napoli è stata sparigliare, mandando via la vecchia guardia che non gli aveva fatto vincere nulla. Mourinho sicuramente lo è, credo manchi qualcosa nello spogliatoio (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se al posto di Mourinho ci fosse un altro allenatore, sarebbe stato messo in discussione (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)