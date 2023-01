CIARDI: "La crescita della Roma passa attraverso l'interazione tra Pellegrini e Dybala" - ORSI: "Manca carattere alla squadra"

Dopo la vittoria casalinga col Bologna, la Roma è attesa a San Siro dal Milan. Lungo le frequenze radiofoniche si analizza il big match all'orizzonte: "Il Milan è nettamente favorito, la Roma è sottotono", dice Roberto Pruzzo. "Manca carattere alla squadra di Mourinho", aggiunge Fernando Orsi. Per Augusto Ciardi "la crescita della Roma passa attraverso l'interazione tra Pellegrini e Dybala".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il Milan è nettamente favorito per domani sera. La Roma è sottotono, i rossoneri non sembrano avere molti problemi al momento. Se la Roma che abbiamo visto contro il Bologna è quella che scenderà in campo domani sera, vedo difficile riuscire a vincere non arrivando primi sulla palla. Punto tanto su Abraham, è un calciatore che deve ritrovare la sua fiducia. Lui e Dybala sono fondamentali (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non riuscirà sempre a portare a casa la vittoria giocando male. Manca carattere alla squadra di Mourinho (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

A Leao non va lasciato campo, i giallorossi dovranno cercare di fermarlo a tutti i costi (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non è in grado di fare la partita ma riesce a non subirla. In trasferta contro l'Inter non ha fatto una grande partita, ma i giallorossi sono riusciti comunque a vincerla (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma mercoledì non mi è piaciuta per niente ma ciò non significa che la partita di domani sia segnata. Mourinho è più adatto a preparare partite di questo tipo rispetto a quelle contro squadre inferiori (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La formazione di domani appare quasi scontata, l'unico ballottaggio può essere quello tra Matic e Tahirovic. Credo che Abraham tornerà titolare al posto di Zaniolo e Zalewski al posto di El Shaaarwy. Spero che Dybala e Pellegrini comincino a cercarsi di più tra loro. La crescita della Roma passa attraverso l'interazione tra i due (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)