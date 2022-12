VOLPI: "Il mercato di gennaio non cambierà la Roma" - BALZANI: "Ottimista su Frattesi"

Mentre la Roma vive il suo ultimo giorno di ritiro in Portogallo, nell'etere romano ci si proietta già a gennaio e al prossimo mercato. "Credo che Mourinho resterà fino alla fine della stagione alla Roma, il mercato di gennaio non cambierà molto. A giugno poi si fermeranno tutti e faranno il punto", il pensiero di Jacopo Volpi. Così invece Francesco Balzani: "Se Abraham finirà fuori dai titolari anche questa volta, allora diventa un'indicazione in vista del Bologna. Su Frattesi sono molto ottimista, sono sicuro che arrivi entro l'estate"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se Mourinho avesse cambiato modulo già dallo scorso mese la squadra avrebbe potuto giocare sicuramente meglio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che Mourinho resterà fino alla fine della stagione alla Roma, il mercato di gennaio non cambierà molto. A giugno poi si fermeranno tutti e faranno il punto (JACOPO VOLPI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Abraham finirà fuori dai titolari anche questa volta, allora diventa un'indicazione in vista del Bologna. Su Frattesi sono molto ottimista, sono sicuro che arrivi entro l'estate (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

L'unica chance è recuperare Abraham, altrimenti la stagione non la riporti a casa. Frattesi? Me lo auguro ma l'aria che sento è di immobilismo totale (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)