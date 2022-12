TORRI: "L’acquisto di Frattesi sarebbe una prima risposta ai 'mal di pancia' di Mou" - MAIDA: "Il Sassuolo gli ha chiesto di restare fino a giugno"

Capitolo Frattesi: con il mercato di gennaio che si avvicina lungo le frequenze radiofoniche si analizza il possibile innesto del centrocampista del Sassuolo. "L’acquisto di Frattesi sarebbe una prima risposta ai 'mal di pancia' di Mourinho", dice Piero Torri. "Il Sassuolo ha chiesto a Frattesi di restare fino a giugno. Mourinho sta facendo delle riflessioni sul suo futuro nella Roma, ma al momento ha rifiutato la panchina del Portogallo", aggiunge Roberto Maida.

Conclude così Gianluca Lengua: "Il fatto che Mourinho non sia contento perché la società non gli fa mercato è una favola".

Il nodo da sciogliere per avere Frattesi è Bove. L'operazione si può chiudere adesso per evitare perdite di concentrazione da parte del calciatore. Se penso a Frattesi insieme a Wijnaldum sarebbe un uomo in più. La Roma non vuole dare l'opzione del doppio incarico a Mourinho (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Proponendo Matic, Wijnaldum e Frattesi alzi notevolmente l'asticella. Bove rappresenta qualcosa di importante e diventerà un ottimo centrocampista, sicuramente la Roma andrà a cercarlo in futuro (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non sono affatto convinto che Mourinho sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione. Escludo che l’arrivo a gennaio di Frattesi sia legato alle condizioni di Wijnaldum (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la vicenda Mourinho si possa concludere in due modi: o va via o rinnova con la Roma. Non sarei sorpreso se prolungasse il suo contratto a breve. Ho la sensazione che Wijnaldum giocherà qualche minuto nell’amichevole con la Viterbese. L’acquisto di Frattesi sarebbe una prima risposta ai “mal di pancia” di Mou (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma punterà sul recupero di Wijnaldum e difficilmente prenderà Frattesi. Non credo che Mourinho voglia allenare una nazionale, se sarà lui ad andarsene dovrà lasciare dei soldi sul tavolo. Il fatto che non sia contento perché la società non gli fa mercato è una favola (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il Sassuolo ha chiesto a Frattesi di restare fino a giugno. Mourinho sta facendo delle riflessioni sul suo futuro nella Roma, ma al momento ha rifiutato la panchina del Portogallo. Tanti giocatori finora non hanno reso secondo le loro possibilità, mi riferisco ad Abraham, Spinazzola, Zaniolo e Pellegrini (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)