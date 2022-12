SABATINI: "Mourinho deve cominciare a dare qualcosa" - CIARDI: "Alla Roma manca qualità"

Mentre la Roma prosegue nel suo ritiro portoghese, reduce dalla sconfitta in amichevole con il Cadice, nell'etere romano si analizza la situazione dei giallorossi: "Mourinho deve cominciare a dare qualcosa, ma se si dice sempre che servono giocatori si dà un alibi. Siamo sempre deviati da questo personaggio", il pensiero di Sandro Sabatini. Gara di ieri cha ha visto Rick Karsdorp scendere in campo dal primo minuto: "Il fatto che lui abbia giocato ieri è un imput della società che Mourinho ha dovuto rispettare, non credo che si sia risolto qualcosa", afferma Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

E' una sorpresa che ieri Karsdorp abbia giocato, è sicuramente un segnale, e lo interpreto come un segnale che anche se dovesse andare via non va svenduto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è legata a Karsdorp e non credo ci saranno molti movimenti a livello di mercato. Il fatto che lui abbia giocato ieri è un imput della società che Mourinho ha dovuto rispettare, non credo che si sia risolto qualcosa. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se costruisci la squadra con Dybala e Wijnaldum, ma non ci sono, è normale che poi la Roma non giochi bene. Su Mourinho sposterei il discorso, se vuole un mercato all’altezza chi lo fa? Dzeko e Mkhitaryan giocherebbero in questa Roma, ma sono stati dati via senza farsi troppi scrupoli. La società deve prendersi delle responsabilità. (FERDINANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho deve cominciare a dare qualcosa, ma se si dice sempre che servono giocatori si dà un alibi. Siamo sempre deviati da questo personaggio, uno dei primi 4-5 della storia, che però a Roma ha deluso. Se vogliamo accontentarci di Tirana, accontentiamoci. (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi auguro che si possa ripartire con i titolari a disposizione ma anche Mourinho deve dare di più, chiarendo situazioni con i calciatori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ci sono giocatori che devono dare di più, non ci si può accontentare. In questo momento non sono così ottimista, vedo fare dai giocatori sempre le stesse cose, a questa squadra manca qualità. C'è poco dinamismo e vedo fare sempre scelte sbagliate (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)