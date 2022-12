PRUZZO: "Sì allo scambio Kumbulla-Lukic" - BALZANI: "Zaniolo? Se ancora non si è capito il ruolo è colpa sua"

La Roma è in Portogallo da ieri dove si tratterrà una settimana, con 3 amichevoli in programma, per farsi trovare pronta al secondo tempo della stagione. I discorsi lungo le frequenze radiofoniche che si occupano dei giallorossi, però, spaziano tra i temi più vari. "Lo scambio Kumbulla-Lukic andrebbe bene" dice Roberto Pruzzo a proposito di una delle voci di mercato.

L'analisi di Augusto Ciardi: "Il blocco squadra della Roma dalla scorsa stagione non è cresciuto di un millimetro, probabilmente si sono sbagliate alcune valutazioni ma i giocatori si sono fermati al 25 maggio".

Lo scambio Kumbulla-Lukic andrebbe bene. La Roma ha bisogno di rinforzare il centrocampo, ne prenderei due con diverse caratteristiche, c'è necessità di migliorare in quel settore. Spero che ritorni meglio di prima anche Abraham (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io non mi aspetto nessun cambio di passo da parte della Roma. Wijnaldum sta diventando una scusa per giustificare le brutte prestazioni della Roma, sento comunque troppa sicurezza sul suo ritorno (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il blocco squadra della Roma dalla scorsa stagione non è cresciuto di un millimetro, probabilmente si sono sbagliate alcune valutazioni ma i giocatori si sono fermati al 25 maggio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se non l'ha capito Totti il ruolo di Zaniolo, figurarsi se posso capirlo io. Però se dopo 4 anni che giochi ancora non è chiaro dove devi giocare, il problema forse è più tuo che di chi ti allena (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)