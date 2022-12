PRUZZO: "Non ho fiducia nel ritorno di Wijnaldum" - TREVISANI: "L'arrivo di Frattesi sarebbe fondamentale"

Capitolo centrocampo, ma non solo. Lungo le frequenze radiofoniche romane si ragiona sul reparto mediano giallorosso. "Non ho fiducia nel ritorno di Wijnaldum", dice Roberto Pruzzo. Riccardo Trevisani, invece, si concentra sul mercato in entrata: "L’arrivo di Frattesi sarebbe fondamentale, è un giocatore diverso e utile, metterebbe in condizione la Roma di giocare in diversi modi".

Un altro tema di discussione è rappresentato dalla figura di Paulo Dybala. "Me lo aspetto in campo già contro il Bologna", spiega Emanuele Zotti. "È l'unico che dà il cambio di passo in avanti", aggiunge Sandro Sabatini.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Spero in una Roma migliore rispetto a quella che abbiamo lasciato. Bisogna trovare la forma dei migliori. Non ho fiducia nel ritorno di Wijnaldum. Spero che Dybala sia pronto da subito e che Abraham ritrovi la facilità del gol (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Senza Dybala ci sarà la stessa Roma dell'anno scorso. Mi aspetto dei segnali importanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala è l'unico che dà il cambio di passo in avanti. Spero in Abraham perché con Zaniolo il trio non è male. Purtroppo le assenze hanno influito in modo significativo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve ripartire a suon di vittorie, altrimenti si rischia di buttare via la stagione. È importante fare una partenza sprint. Secondo me l’arrivo di Frattesi sarebbe fondamentale, è un giocatore diverso e utile, metterebbe in condizione la Roma di giocare in diversi modi (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho qualche dubbio sulle capacità di Pellegrini di rincorrere all’indietro. Roma è la piazza migliore per fare calcio, il fatto che sia difficile per i calciatori è una barzelletta (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto Dybala in campo già contro il Bologna (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)