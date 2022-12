ORSI: "Terrei Smalling a tutti i costi, è l’unica certezza" - CIARDI: "Non vorrei che i giocatori sprecassero la grande opportunità Mourinho"

Non solo calciomercato: lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso si analizzano non solo le situazioni di mercato, con focus su Smalling, ma anche il rendimento dei giocatori finora. "Se fossi la Roma terrei Smalling a tutti i costi, è l’unica certezza", dice Fernando Orsi. "Spero possa restare alla Roma, ma dobbiamo anche iniziare a pensare a un futuro senza di lui", aggiunge Alessio Nardo sul difensore inglese.

"Non vorrei che i giocatori della Roma sprecassero la grande opportunità Mourinho", conclude Augusto Ciardi.

L’Inter fa bene a pensare a Smalling, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza e di essere un ottimo difensore. Spero che Solbakken possa essere un’ottima alternativa e che possa prendere il posto anche di uno dei titolari (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se fossi la Roma terrei Smalling a tutti i costi, è l’unica certezza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Depay l’ho sempre definito il 'Neymar europeo' per il suo atteggiamento, però è un giocatore forte. Smalling? Spero possa restare alla Roma, ma dobbiamo anche iniziare a pensare a un futuro senza di lui: sono due anni che la società giallorossa non compra un difensore centrale (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non vorrei che i giocatori della Roma sprecassero la grande opportunità Mourinho, mi spiace che non siano in grado di dare più di quello che hanno mostrato fino ad ora. La Roma è una squadra forte, deve fare di più (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I giocatori della Roma devono fare il salto, ma fino a questo momento non c'è stato. Mourinho potrebbe dare una mano con un cambio tattico per farli tornare a rendere ai loro livelli (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)