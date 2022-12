MATTIOLI: "Frattesi non serve alla Roma" - CIARDI: "Sarebbe un arricchimento, ma non cambierebbe il volto della squadra"

In attesa di abbracciare il 2023 con il ritorno della Serie A, ad impazzare è il calciomercato. In orbita giallorossa il nome più caldo è quello di Davide Frattesi: "È un buon calciatore, ma in questo momento non serve alla Roma e i Friedkin non possono spendere 30 milioni per un giocatore non fondamentale. Ai giallorossi serve un cervello pensante a centrocampo", il pensiero di Mario Mattioli. Così invece Augusto Ciardi: "Frattesi in questa squadra è un arricchimento, ma non cambia il volto della Roma"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Frattesi è un buon giocatore, ma secondo voi risolverà i problemi della Roma in mezzo al campo? Centrocampisti come lui ce ne sono tanti, non fa fare il salto di qualità ai giallorossi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Io non acquisterei Frattesi, soprattutto perché a gennaio potresti pagarlo una cifra non giusta. Inoltre bisogna valutare la condizione di Wijnaldum. La Roma deve ripartire con uno spirito diverso e con giocatori differenti con l'obiettivo di fare 3 punti contro il Bologna (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Frattesi è un buon calciatore, ma in questo momento non serve alla Roma e i Friedkin non possono spendere 30 milioni per un giocatore non fondamentale. Ai giallorossi serve un cervello pensante a centrocampo, uno sulla falsa riga di Pizarro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Vale la pena fare questo sforzo economico così importante per prendere Frattesi? (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Frattesi in questa squadra è un arricchimento, ma non cambia il volto della Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Frattesi, Lukic e Aouar sono tre giocatori completamente diversi. Il più talentuoso è Aouar ma è quello che serve meno alla Roma. Prenderei sempre Frattesi (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando esprimo la mia grande preoccupazione che Mourinho possa andare via è perché una volta partito lui sarà quasi impossibile vedere un allenatore del suo calibro sedere sulla panchina della Roma, proprio per questo nutro una grande paura e di conseguenza mi voglio aggrappare a tutti i costi alla sua permanenza. Se la Roma non riuscisse a portare a casa nemmeno un giocatore del livello di Frattesi la situazione sarebbe molto preoccupante perché se nemmeno questi giocatori sono fattibili ma allora di che cosa dovremmo parlare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ad oggi è con tutta l’anima dentro la Roma, lui crede fermamente di poter portare e spingere la squadra oltre i suoi limiti, dell’altra parte però lo stesso Mourinho è un po’ nauseato da alcuni dinamiche legate al mercato e non sto parlando solo di Karsdorp, io sono convinto che alcuni “senatori” non avranno più il posto assicurato come prima. La trattativa di Frattesi purtroppo è in ghiacciaia in stand-by fino a giugno, io resto convinto che prima o poi il giocatore verrà anche perché vuole fortemente venire, di conseguenza la mia considerazione è la seguente, se si fa fatica a portare a Roma un giocatore che già vuole venire come si può pensare di convincere altri giocatori a venire? Oltre a Mourinho cosa puoi mettere sul piatto? Questo mi preoccupa molto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)