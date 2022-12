MATTIOLI: "Alcuni giocatori sono stati inferiori rispetto alle attese" - CIARDI: "Frattesi? Non lo prenderei a 30 milioni"

Tra analisi e calciomercato: durante la sosta per il Mondiale in Qatar lungo le frequenze radiofoniche c'è spazio e tempo da dedicare alle valutazioni sulla prima parte di stagione della Roma. "Abraham per il momento lo boccio, ma spero che si riprenda. Su altri che hanno deluso non credo ci siano speranze", dice Roberto Pruzzo. "Alcuni giocatori della Roma sono stati, per ora, inferiori rispetto alle attese", aggiunge Mario Mattioli.

Augusto Ciardi, invece, parla di Davide Frattesi: "Fossi io un dirigente o un allenatore non lo prenderei a 30 milioni".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Abraham per il momento lo boccio, ma spero che si riprenda. Su altri che hanno deluso non credo ci siano speranze (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alcuni giocatori della Roma sono stati, per ora, inferiori rispetto alle attese. Per avere risposte positive da Wijnaldum ci vorrà un po' di tempo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sento di dire che l'allenatore della Roma non si aspetta altro che Solbakken dal prossimo mercato. Frattesi? Fossi io un dirigente o un allenatore non lo prenderei a 30 milioni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cosa migliore della Roma è la classifica e non è un aspetto da sottovalutare visto che è una squadra che non muore mai (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per fare un mercato di gennaio abbastanza significativo con degli innesti di qualità, per quella che è la situazione, dovresti rinunciare a qualcuno provando a vendere quei calciatori che hanno reso poco, come Shomurodov oppure El Shaarawy. Però se questa operazione non dovesse riuscire, temo fortemente che il mercato invernale sia destinato ad essere molto “povero” (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)