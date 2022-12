MANGIANTE: "Dybala torna nelle condizioni ideali" - VOCALELLI: "Non ho capito come Mou voglia impiegare Pellegrini"

Il Mondiale vinto ieri da Paulo Dybala con la sua Argentina e l'amichevole che tra poche ore la Roma disputerà contro il Casa Pia. Sono questi i temi più gettonati oggi lungo le frequenze radiofoniche romane, senza dimenticare qualche considerazione generale sull'operato di José Mourinho. "Dybala torna nelle condizioni ideali per fare bene nella Roma", spiega Angelo Mangiante. Alessandro Vocalelli, invece, si concentra su altri due calciatori centrali per i giallorossi: "Non ho ancora capito quale sia il ruolo di Zaniolo e come Mourinho abbia deciso di impiegare Pellegrini".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Dybala torna nelle condizioni ideali per fare bene nella Roma, non è stato spremuto fisicamente e avrà il morale a mille (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho dovesse rimanere anche il prossimo anno mi aspetto un prolungamento del contratto (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Dybala avesse sbagliato il rigore ieri, la Roma avrebbe rischiato di perderlo psicologicamente. Speriamo che questo Mondiale ci restituisca il giocatore visto nei primi mesi a Roma (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro il Casa Pia mi aspetto i titolari in campo dall'inizio, ma non credo che stasera cambierà molto rispetto alla partita vista contro il Cadice. Se non è un problema di motivazioni la questione è preoccupante. La difesa a quattro per ora non è in programma (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dybala non gioca una partita intera da metà ottobre. Se tornasse e cominciasse a giocare senza allenarsi molto, rischierebbe di farsi male nuovamente. Sarebbe utile che la Roma facesse correre più il pallone e meno i giocatori (MASSIMO CECCHINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sensazione dopo le amichevoli della Roma rafforza ciò che abbiamo pensato nella prima parte del campionato, cioè che sia una squadra non all’altezza delle aspettative. La Roma deve cambiare pelle se vuole rimettersi in corsa per il quarto posto. C’è un’adorazione generale nei confronti di Mourinho che impedisce di giudicarne l’operato quando sbaglia (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve crescere sia da un punto di vista individuale che corale. Mi aspetto che questa squadra sia illuminata anche senza Dybala. Non ho ancora capito quale sia il ruolo di Zaniolo e come Mourinho abbia deciso di impiegare Pellegrini. Non credo sia casuale che diversi calciatori della Roma stiano giocando la loro peggior stagione (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)