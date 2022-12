LENGUA: "Mourinho si lamenta perché vuole altri giocatori" - TORRI: "Non sottovaluterei la questione Smalling"

Focus calciomercato: lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso si discute delle possibili manovre in entrata e in uscita in casa Roma. "Mourinho si lamenta perché vuole altri giocatori, ma la società rivendica la bontà del mercato estivo", dice Gianluca Lengua. "Non pensiamo che Wijnaldum possa risolvere i problemi della squadra sin da subito", aggiunge Andrea Corallo.

"Smalling? Fossi nella Roma non sottovaluterei la cosa come fatto lo scorso anno con Mkhitaryan", conclude Piero Torri.

Mourinho si lamenta perché vuole altri giocatori, ma la società rivendica la bontà del mercato estivo. La Roma deve vendere per comprare. Karsdorp andrà via in prestito e sarà rimpiazzato, vedremo se sarà ceduto anche Kumbulla. Probabilmente Bove andrà al Lecce perché ha capito che non giocherà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Karsdorp se ne andrà, ma ci vorrà tempo. Se la Roma lo vendesse a 1 milione di euro sarebbe già tanto... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non pensiamo che Wijnaldum possa risolvere i problemi della squadra sin da subito (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono fiducioso nei confronti di Wijnaldum e credo che il giocatore lo vedremo a breve in campo (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling? Per evitare pericoli, la Roma deve andare dal giocatore e proporgli magari due anni di contratto anzichè uno a cifre leggermente inferiori. Mi aspetto che il giocatore scelga il suo futuro in tempi ragionevoli (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'Inter con Smalling vuole fare la stessa operazione fatta con Mkhitaryan, mettendo sul piatto due anni di contratto e la possibilità di giocare la Champions. L'agente del giocatore è già stato contattato dall'Inter. Fossi nella Roma non sottovaluterei la cosa come fatto lo scorso anno con Mkhitaryan (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)