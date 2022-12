CIARDI: "La crescita della Roma si è fermata a Tirana" - DI GIOVAMBATTISTA: "Zaniolo va allenato sul gioco di squadra"

Tra campo, mercato in uscita e Mondiale, sono tanti i temi trattati lungo le frequenze radiofoniche romane. "La crescita della Roma si è fermata con la vittoria della Conference League", spiega Augusto Ciardi. Ilario Di Giovambattista, invece, si sofferma sul momento di Zaniolo: "Credo che non sia sfruttato per le sue caratteristiche, avrebbe bisogno di essere allenato sul gioco di squadra". Sul fronte mercato, chi rischia di lasciare la Roma a giugno è Smalling che, secondo Sandro Sabatini, "a parametro zero è un affare". Chiusura su Qatar 2022, con gli interrogativi sul mancato utilizzo di Dybala da parte del ct argentino Scaloni. "Mi sembra impossibile che non abbia ancora giocato nemmeno un minuto al Mondiale", è il commento di Guglielmo Timpano.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La crescita della Roma si è fermata con la vittoria della Conference League. Da Tirana non ho visto progressi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma si perde quando deve avere continuità, ma negli scontri diretti ha sempre fatto bene in questi ultimi anni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi sembra impossibile che Dybala non abbia ancora giocato nemmeno un minuto al Mondiale (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala non è un calciatore da 23 partite in nazionale, è uno da 50 presenze. In tutta la sua carriera ha trovato poco spazio con l’Argentina, non solo in questo Mondiale (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il ct Scaloni ha stabilito che Dybala gioca solo se si fa male Messi e secondo me sbaglia. Il calciatore della Roma potrebbe tranquillamente prendere il posto di Mac Allister o Alvarez (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che Zaniolo non sia sfruttato per le sue caratteristiche, avrebbe bisogno di essere allenato sul gioco di squadra. Sul rinnovo dipende tutto dalla Roma, al momento i Friedkin non hanno ancora dato l’ok a Pinto (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ho qualche dubbio sul valore di Abraham, la stagione scorsa potrebbe non essere in linea con le sue reali potenzialità. Non è un caso che su Smalling ci sia anche la Juventus, a parametro zero è un affare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ci sono club che stanno osservando con attenzione Zaniolo. Se non rinnova, a giugno la Roma dovrà venderlo. I giallorossi non hanno intenzione di partecipare ad aste per Smalling (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Zaniolo ha qualcosa in più degli altri, ma non l’ha ancora capito. Il presente della Roma è troppo bloccato intorno a Mourinho, la prima cosa da capire è cosa fare con lui a giugno (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Abraham non è contento, ma nemmeno Mourinho è felice del suo rendimento. Su Zaniolo non è cambiato nulla, non c’è stata nessuna convocazione da parte della Roma né lui sta spingendo per il rinnovo (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)