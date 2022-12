BALZANI: "La Roma non pensa al rinnovo di Zaniolo a quelle cifre" - LENGUA: "Vedo tanta insicurezza nei calciatori giallorossi"

La Roma è attualmente in vacanza e, in questo periodo di pausa caratterizzato dalla presenza del Mondiale in Qatar, lungo le frequenze radiofoniche si continua a parlare del lavoro di José Mourinho. "La Roma non sta pensando minimamente a rinnovare Zaniolo a quelle cifre", il commento di Francesco Balzani. Gianluca Lengua, invece, si sofferma sulle difficoltà della squadra capitolina: "Vedo tanta insicurezza nei calciatori giallorossi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Zaniolo? Non si stanno creando le condizioni giuste per restare, bisogna capire il futuro della Roma. Su di lui c'è anche la Juventus, vedremo se avrà la forza economica adatta (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La richiesta dell'entourage di Zaniolo è superiore a quello che è disposta a dare la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non sta pensando minimamente a rinnovare Zaniolo a quelle cifre, in questa sosta ci si aspettavano dei passi avanti da parte della società nei confronti del giocatore che invece non ci sono stati. La Juventus è normale che sia interessata al giocatore anche perché la sua situazione contrattuale, qualora non rinnovasse, sarebbe molto invitante per qualsiasi club fosse interessato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

In questo momento la sfiducia nei confronti di Pinto è palese, la cosa 'brutta' è che mi sembra più aderente la figura di Pinto alla società che quella di Mourinho purtroppo. La domanda è sempre questa: la società è in grado di fare un mercato degno di un allenatore come Mourinho o no, da questo non si scappa (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma è un’ottima squadra, ma non da scudetto quest’anno. Ma non è neanche così lontana come sembra adesso (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Fino ad adesso la Roma è stata una mezza delusione. Ha perso punti con squadre contro cui bisogna vincere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho non è vincente nel gioco ma nella mentalità, come Capello. Lo Special One è inavvicinabile quando ha a disposizione giocatori di livello, mentre con calciatori inferiori fa fatica (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Questa Roma può arrivare a vincere lo scudetto, ma gli elementi di altissimo livello sono troppo pochi. Attualmente vedo tanta insicurezza nei calciatori giallorossi (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)