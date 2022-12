AGRESTI: "Abraham è un caso" - NISII: "Se non cambierà subito, sarà Dybala il centravanti"

Ultimo giorno dell'anno ma con le frequenze delle radio giallorosse sempre attive. A far discutere è la situazione di Tammy Abraham, ieri rimasto inizialmente fuori nelle scelte di Mourinho in amichevole contro la Viterbese. Se Gianluca Lengua è sicuro: "Non ho dubbi che Abraham giocherà contro il Bologna", per Federico Nisii "se non dimostrerà subito di essere diverso dalla prima parte di stagione, sarà Dybala il centravanti della Roma". Aggiunge Augusto Ciardi: "Sembra svuotato nell’anima ma prima di buttarlo via ci penserei moltissimo".

Ci vorrebbero tre punti contro il Bologna per andare a Milano nelle migliori condizioni. Giocare con la difesa a quattro con questo centrocampo sarebbe un rischio troppo grosso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è stata costruita attorno a Dybala e Wijnaldum. Se Mourinho non vede Bove avrà i suoi buoni motivi. Probabilmente per Belotti la Roma è troppo in questo momento (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non ho dubbi che Abraham giocherà contro il Bologna. Se anche Dybala dovesse partire titolare, immagino che Mourinho possa abbassare Pellegrini a centrocampo con l’inglese e Zaniolo in attacco. Credo che Frattesi sia un’operazione per giugno (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham mi piace tanto come calciatore, ma sembra svuotato nell’anima. Prima di buttarlo via ci penserei moltissimo, lo scorso anno ha fatto un super campionato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono convinto che se Abraham non dimostrerà subito di essere diverso dalla prima parte di stagione, sarà Dybala il centravanti della Roma (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham è diventato un caso, mi sembra che fatichi dal punto di vista mentale. Dietro a certe scelte di Mourinho vedo dei messaggi. Può essere che l'allenatore veda degli atteggiamenti sbagliati dell'inglese e per questo non lo fa giocare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)