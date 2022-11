PRUZZO: "Interverrei in attacco" - ZAMPA: "Positivo il rinnovo di Cristante"

La pausa dei campionati per il Mondiale consente di approfondire le analisi sulla Roma e sull'eventuale mercato invernale. "Interverrei in attacco, fossi nella Roma proverei a prendere Boga, manca un giocatore con queste caratteristiche", dice Roberto Pruzzo. "Se parte Karsdorp, la Roma ha bisogno di rinforzi sugli esterni", sostiene invece Stefano Agresti.

Per Carlo Zampa è "positivo il rinnovo di Cristante. È uno di quei giocatori che comunque vorrei sempre in squadra".

Non mi preoccuperei più di tanto della faccenda Karsdorp, la Roma è coperta sulle fasce. Interverrei piuttosto in attacco, fossi nella Roma proverei a prendere Boga, manca un giocatore con queste caratteristiche (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha bisogno di prendere gente in difesa, quando sbaglia Smalling la squadra prende gol. Quando vedo Mancini con la fascia da capitano sono preoccupato per la Roma (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se parte Karsdorp, la Roma ha bisogno di rinforzi sugli esterni. Celik è un giocatore da sufficienza, Spinazzola spesso è infortunato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se tu vuoi Mourinho allora devi prendere dei giocatori di un livello superiore rispetto a quelli che ha la Roma oggi. La rosa non è scarsa ma il gioco di Mourinho esalta le individualità e la Roma ora non è adatta a questo tipo di gioco (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Ritengo positivo il rinnovo di Cristante. È uno di quei giocatori che comunque vorrei sempre in squadra, lo paragono al Tommasi dello scudetto. Si parla troppo poco dei sold out dell'Olimpico, non so quante squadre in Europa possono vantare una tifoseria simile, oltretutto con la Roma al settimo posto (CARLO ZAMPA, PlayRoma - New Sound Level)

I giocatori devono essere in condizioni di esprimere le loro potenzialità. Se è vero che i giocatori devono essere a livello di Mourinho è altrettanto vero che Zaniolo in questo momento non è messo in condizione di esprimersi, e sicuramente non è un problema di livello (MARCO ANDREOLI, PlayRoma - New Sound Level)

Zaniolo non sta dimostrando sul campo di essere un giocatore da 5 milioni a stagione come stipendio, premesso ciò prima di emettere delle sentenze sul giocatore aspetterei la fine del campionato. Ibanez è un buon giocatore che però porta con sé spesso delle vistose amnesie difensive, tutto sommato è un calciatore che puoi rimpiazzare sul mercato. Quindi se la Roma dovesse vendere per fare mercato penso che i primi indiziati sarebbero questi due (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha chiesto informazioni su Bellerin, è un terzino destro in uscita dal Barcellona che sta giocando molto poco ultimamente e che quindi potrebbe essere un papabile sostituto di Karsdorp a gennaio. A me piace molto Mazzocchi della Salernitana, in questa stagione ha fatto più cross lui che Karsdorp negli ultimi 4 anni, ma non è un calciatore in vendita (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)