ORSI: "La Roma è una grande delusione" - CIARDI: "Dopo la Conference alcuni giocatori si sono adagiati sugli allori"

Domani alle 18:30 la Roma affronterà il Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A ma, lungo le frequenze radiofoniche romane, il tema principale rimane il derby di domenica e i problemi avuti dai giallorossi. "La Roma è una grande delusione", commenta Fernando Orsi. Augusto Ciardi, invece, parla della mentalità: "Alcuni calciatori si sono adagiati sugli allori dopo la vittoria della Conference".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Credo che Ibañez sia un buonissimo difensore, ma negli errori più clamorosi c’è di mezzo lui. Bisogna fare delle critiche a Mourinho per la gestione di alcuni giocatori. La Roma non è riuscita a recuperare lo svantaggio, perché la verità è che gioca Zaniolo contro tutti e non ha una spalla in Abraham (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma perde delle partite che potrebbe pareggiare, ma la Lazio ha fatto quello che fanno in tanti difendendo con ordine. La gara è stata decisa da un episodio. Quando Mourinho perde, la gente non vede l’ora di criticarlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È stato un derby brutto, ma la Lazio ha meritato di vincere. La Roma non ha fatto un tiro in porta. In questo momento la Lazio è più forte della Roma, e la Roma è una grande delusione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il derby è stato brutto, le due squadre sono migliori di quello che abbiamo visto domenica. La Lazio mi piace di più. La Roma è costruita sull'individualità di alcuni calciatori come Dybala. Zaniolo è discontinuo, solo l'argentino avrebbe potuto elevare il gioco della Roma (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Fino a domenica alle 17 dicevamo che la Roma era migliore della Lazio. Sono due squadre con allenatori completamente differenti. Non dobbiamo farci condizionare dall'ultimo risultato: le due squadre hanno avuto un percorso più o meno parallelo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma da inizio stagione ha segnato solo 5 gol su azione, non ha mai dato dimostrazione di essere una grande squadra, la Lazio a volte questa sensazione l'ha data (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

I giocatori della Roma sono entrati nella comfort zone di Mourinho. Dopo la vittoria della Conference alcuni si sono adagiati sugli allori (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho parlerà oggi, alla vigilia di un turno infrasettimanale, sarà anche per difendere qualche singolo al momento bersagliato. Farei giocare Volpato e Matic, anche vicino a Cristante. Alcuni giocatori sono stanchi dal punto di vista mentale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Con il Sassuolo la Roma non dovrebbe avere gli stessi problemi offensivi che ha avuto con la Lazio perché avrà più spazio. Immagino una squadra in grado di tornare a creare occasioni da gol, ma bisognerà stare attenti alla fase difensiva (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)