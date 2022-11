LENGUA: "La testa di alcuni potrebbe essere altrove domani e non al Torino" - FELICI: "Il rischio pareggio è concreto"

Ultimo appuntamento prima della sosta per la Roma, impegnata domani contro il Torino. E nell'etere romano si discute della sfida ai granata e del rientro di Dybala: "Molti domani avranno la testa altrove e non al Torino. Non credo che Dybala giocherà", il pensiero di Gianluca Lengua. "Il rischio che si possa pareggiare contro il Torino è concreto. I granata sono perfettamente in grado di fare una partita tosta", afferma Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma sta sprecando i sold out, l’amore incondizionato della gente. La squadra gioca in un modo che non esalta i 60mila spettatori (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Io sono deluso dalla classifica della Roma, mi aspettavo molto di più anche in termine di punti. 13 punti dal Napoli dopo 14 partite sono troppi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il rischio che si possa pareggiare contro il Torino è concreto. I granata sono perfettamente in grado di fare una partita tosta, maschia e possono mettere tranquillamente in difficoltà la Roma (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che quello che stia accadendo con Karsdorp sia sproporzionato. Considerando la carestia che c'è nel ruolo, non mi meraviglereri se potesse tornare utile per la Juventus (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Credo che alla fine Karsdorp sarà convocato ma non giocherà nemmeno un minuto. Metterlo in campo vorrebbe dire per Mourinho rimangiarsi quanto detto due giorni fa. Dybala? Se in grado di giocare lo schiererei dall'inizio (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Non credo che Dybala lo vedremo in campo dall'inizio. Credo che se la partita lo consentirà, non giocherà nemmeno un minuto (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Molti domani avranno la testa altrove e non al Torino. Non credo che Dybala giocherà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)