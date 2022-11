FELICI: "Per Frattesi sacrificherei Bove o Volpato" - AGRESTI: " Solbakken? Non è di facile collocazione tattica nella Roma"

Tra mercato, analisi e Mondiali alle porte. Lungo le frequenze radiofoniche si valutano le prestazioni finora mostrate dai singoli e anche le necessità sul mercato. "Il terzino non mi preoccupa, il problema è soprattutto a centrocampo, prenderei uno o due giocatori in mezzo al campo", dice Roberto Pruzzo. "Se me lo chiedessero, per arrivare a Frattesi ad oggi sacrificherei magari uno come Bove o Volpato", aggiunge Antonio Felici. "Solbakken? Non è di facile collocazione tattica nella Roma", conclude Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

_____

I giocatori della Roma hanno bisogno di fiducia. Anche se questi non sono eccelsi, ma comunque è stata la Roma a prenderli (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tralasciando Dybala, ma anche se dovesse tornare Wijnaldum non è che tutto vada bene. Il problema è chi prendere a gennaio, si può andare avanti così senza magari bastonare troppo i calciatori in pubblico ma di più nello spogliatoio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il terzino non mi preoccupa, il problema è soprattutto a centrocampo, prenderei uno o due giocatori in mezzo al campo. Inoltre bisogna sperare che Paulo Dybala torni a pieno regime, magari con un Abraham in più che si è dimenticato di questa parte di campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma manca sia un regista classico che un giocatore fresco e dinamico, servirebbe per esempio sia un Frattesi che magari un Aouar, ne cito due anche perché poi si creerà un grosso buco a giugno visto che Camara probabilmente non rimarrà così come anche Matic vista l’età (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quando non hai tanti soldi da investire per la campagna acquisti devi essere pronto a sacrificare per forza qualche giovane di prospettiva. Se me lo chiedessero, per arrivare a Frattesi ad oggi sacrificherei magari uno come Bove o Volpato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Belotti? Anche l'ultimo anno a Torino erano apparsi certi problemi. Lui ha fortemente voluto la Roma, mi auguro che questa sosta così lunga gli consenta di tornare ai suoi livelli. Deve riguadagnare la migliore condizione (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il problema di Belotti è che da 3-4 anni non sta più bene, ha dovuto fare i conti con troppi infortuni. Lui è un giocatore fisico, ha bisogno di stare bene fisicamente. La Roma davanti ha dei problemi, Abraham è irroconoscibile. Anche Solbakken non ha mai segnato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Belotti negli ultimi anni ha sbagliato troppe scelte. Solbakken? Non è di facile collocazione tattica nella Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)