FELICI: "Abraham è un fantasma" - TORRI: "Non può essere la Roma di Mourinho solo quando vince"

Prima amichevole per la Roma nel tour giapponese che ha pareggiato 0-0 col Nagoya. Se in mattinata Alessio Nardo si augurava che Mourinho sfruttasse "queste amichevoli per sperimentare qualcosa anche a livello di modulo", a gara conclusa il commento di Antonio Felici su Abraham è senza mezzi termini: "E' un fantasma. Mi sembra un giocatore perduto questo qua, anche a livello di personalità".

"Non escludo che Mourinho stia preparando un terreno fertile per poi dire a fine stagione, se i risultati non saranno quelli sperati, che se ne va" l'analisi di Luigi Ferrajolo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Con limiti e comfort zone in cui la Roma si infila, la squadra deve avere più punti in classifica ed è in grado di fare di più. Non è da 6°-7° posto, non può stare sotto la Lazio e a 14 punti dal Napoli per come è stata costruita e per gli sforzi della società. E le responsabilità riguardano tutti (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto che Mourinho sfrutti le amichevoli per sperimentare qualcosa anche a livello di modulo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Qualcosa di concreto sul mercato per migliorare la squadra andrà fatta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Solbakken è stato preso perché la Roma non è molto convinta di El Shaarawy (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Credo che Mourinho sia profondamente deluso della sua avventura romana, penso che si stia allontanando gradualmente dalla società (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham è morto, un fantasma. Mi sembra un giocatore perduto questo qua, anche a livello di personalità. Mourinho si inventasse qualcosa, anche con uno psicologo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ho visto segnali preoccupanti ancora da Abraham (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non escludo che Mourinho stia preparando un terreno fertile per poi dire a fine stagione, se i risultati non saranno quelli sperati, che se ne va. C'è qualcosa che mi frena però in questo ragionamento: quale club disposto ad investire in modo importante pensa a lui come allenatore? (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Se la Roma non ha il potere economico di intervenire prepotentemente sul mercato, allora deve cercare strade alternative per ritrovare quella quadra che ci aveva fatto vedere nel finale dello scorso anno. A tal proposito sono ottimista, Mourinho rappresenta la garanzia di questo progetto. L’Europa League è un trofeo alla portata (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

E' come se Mourinho fosse stato da un'altra parte in questo anno e mezzo, ma pensate che non ci sia stato l'avallo dell'allenatore sugli acquisti? Non si può fare che vince la Roma di Mourinho e perde la Roma di Pinto... (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)