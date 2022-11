DAMASCELLI: "Oggi giocheranno i migliori" - BALZANI: "Mi aspetto una gara simile a Roma 4-0 Bodo/Glimt" - CIARDI: "Retrocedere in Conference sarebbe un pessimo risultato"

Questa sera la Roma scenderà in campo e affronterà il Ludogorets nel match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi hanno solamente un risultato a disposizione, mentre i bulgari ne hanno due. Lungo le frequenze radiofoniche romane si parla proprio della sfida europea, con un occhio di riguardo al derby, in programma domenica alle ore 18. "Mourinho gioca per vincere, quindi sono sicuro che stasera giocheranno i migliori", il commento di Tony Damascelli. Augusto Ciardi avverte: "Se la Roma scendesse in Conference League sarebbe una pesante retrocessione". Francesco Balzani è fiducioso: "Mi aspetto una gara simile a Roma 4-0 Bodo/Glimt".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma arriva stanca. Stasera è una partita da giocare con intelligenza, senza strafare, colpire quando è il momento. Secondo me la cosa migliore sarebbe il passaggio del turno stasera e un pareggio nel derby (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma parte avvantaggiata al derby perché stasera gioca in casa e l'avversario è più facile mentre la Lazio va in trasferta in uno stadio non facile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Dalla fase finale le squadre impegnate in Europa League devono fare battaglia per chiedere di giocare il mercoledì. Mourinho vuole vincere, quindi sono sicuro che stasera manderà in campo i migliori (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Secondo me Zaniolo gioca stasera, Mourinho vuole vincere e credo che giocherà per chiuderla già nel primo tempo. La partita è chiaramente alla portata, non credo rappresenterà un problema (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Se sta bene Zaniolo gioca. Solo in Italia c'è questa cultura che non si possono giocare 3 partite a settimana (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma scendesse in Conference League sarebbe una pesante retrocessione, un risultato pessimo. Playoff di Europa League? Mi prenderei lo Shakhtar Donetsk tutta la vita (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È abbastanza importante avere un mancino in difesa, Vina può darti un’uscita diversa. Trasformarlo difensore centrale di sinistra sarebbe una buona invenzione (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta facendo parecchio sul serio per Aouar, ci sono dei veri e propri incontri. È uno dei calciatori che ti manca per caratteristiche. Roma-Ludogorets? Mi aspetto una partenza lanciatissima e che la Roma si imponga dal punto di vista tecnico. Penso che sarà una gara simile ai quarti in casa con il Bodo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Aouar sarebbe un rinforzo molto utile per la Roma, anche se non è in cima alla lista dei miei desideri. Nelle situazioni in cui sono i giallorossi, però, magari arrivasse. Il Ludogorets non va sottovalutato, motivo per cui sono sicuro che la Roma affronterà la partita con serietà. Spero che sia una serata tranquilla (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)