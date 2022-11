CIARDI: "Per Mourinho Abraham non è un intoccabile" - AGRESTI: "La società è vittima delle scelte del tecnico"

All'indomani del test amichevole contro il Nagoya Grampus pareggiato 0-0, mentre la Roma continua la sua tournée in Giappone, lungo le frequenze radiofoniche della capitale l'argomento più chiacchierato resta quello relativo alla figura di José Mourinho. "La società è vittima delle scelte del tecnico", spiega Stefano Agresti. Per Andrea Corallo, invece, lo Special One "rimane comunque la soluzione al problema". Focus anche sul rapporto dei calciatori: "Gli intoccabili per Mourinho sono Dybala, Rui Patricio, Matic, Pellegrini e non Abraham", è l'opinione di Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Karsdorp ha fatto una brutta figura a Reggio Emilia, ma l’accusa di Mourinho è una ferita ancora aperta e prima di richiudersi ci vorrà molto tempo. La situazione ormai non è ricomponibile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala è un campione, può fare grandi cose con l’Argentina. Se ha fatto 20 minuti in Roma-Torino di quel livello, li può fare anche contro il Messico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La frattura tra Mourinho e Karsdorp è profonda. L'allenatore lo ha messo in una situazione non facile e per questo motivo penso che l'olandese andrà via. La società è vittima delle scelte del tecnico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La seconda parte della stagione della Roma sarà positiva, la Champions League è solamente a 3 punti. Gli intoccabili per Mourinho sono Dybala, Rui Patricio, Matic, Pellegrini e non Abraham. Zaniolo è un talento, ma lo deve far vedere (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questi anni la Roma è dipesa dal rendimento dei singoli. L’ossatura della squadra è da sesto/settimo posto, poi sta a Mourinho tirare fuori il massimo dai calciatori. Al momento però non gli sta riuscendo, ma lui rimane comunque la soluzione al problema (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)