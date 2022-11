BALZANI: "Servono un terzino e un regista" - BORGHI: "Zaniolo non può essere solo un giocatore di strappi"

La Roma è partita oggi alla volta di Tokyo per la tournée in Giappone che terminerà il prossimo 29 novembre. Con il campionato fermo a causa della pausa per il Mondiale, però, l'argomento più gettonato lungo le frequenze radiofoniche romane è il calciomercato. "Non sarei contento se il mercato finisse qui. Dove sono il terzino e il regista? Servono quelli", dichiara Francesco Balzani. Si parla anche del caso Karsdorp, che secondo Sandro Sabatini "va venduto, o magari a gennaio fai uno scambio con la Juve e prendi McKennie".

Si parla, infine, anche dell'evoluzione di Nicolò Zaniolo. "Non può essere solo un giocatore di strappi", spiega Stefano Borghi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Karsdorp a Roma non può più tornare, la frase in cui Mourinho gli ha dato del traditore potrebbe proseguire per vie legali. Va venduto, o magari a gennaio fai uno scambio con la Juve e prendi McKennie. Va fatto anche per una questione di ordine pubblico, lui e Mourinho nello stesso aereo è impensabile, non possono convivere (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ormai non si può più sistemare la questione tra Mourinho e Karsdorp (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Solbakken è un buon giocatore, per quello che abbiamo visto ha una buona proprietà di palleggio e tecnica discreta, non segna tantissimi gol. Non è arrivato il giocatore che ti fa fare il salto di qualità (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Solbakken è un accessorio in più che ci può stare. Sono abbastanza soddisfatto del suo arrivo, meglio lui di Shomurodov, ma non sarei contento se il mercato finisse qui. Dove sono il terzino e il regista? Servono quelli (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zaniolo si appoggia troppo sulla sua fisicità e trascura tutto il resto (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo non è esploso come ci aspettavamo, ma io sono disposto a dargli del tempo. Deve progredire velocemente sull’utilizzo del piede destro e sulle combinazioni nello stretto sulla trequarti. Non può essere solo un giocatore di strappi (STEFANO BORGHI, Tele Radio Stereo, 92.7)