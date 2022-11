AGRESTI: "Mourinho cerca sempre un responsabile" - BALZANI: "Il gruppo ce l'ha con Karsdorp"

All'indomani del pareggio rimediato dalla Roma in casa del Sassuolo, lungo le frequenze radiofoniche romane l'argomento più trattato riguarda le parole di José Mourinho in riferimento all'atteggiamento di Rick Karsdorp nel postpartita. Secondo Stefano Agresti, lo Special One "cerca sempre un responsabile per non prendersi responsabilità". Sull'olandese, invece, Francesco Balzani rivela che "il gruppo ce l'ha con lui".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Karsdorp non è da Roma, lo dico da tanto tempo. Spero che si trovi presto un'altra squadra. Non vorrei che Mourinho pensasse di non continuare ad allenare la Roma, come alcuni sperano. Io spero che lui rimanga a Roma altri dieci anni. A questa squadra servono due o tre rinforzi di livello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho secondo me ha sbagliato ad accusare il giocatore davanti ad una piazza 'calda' come è Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ancora una volta si nascondono i difetti di Mourinho. Ora si parlerà per una settimana del giocatore colpevole e non del fatto che la Roma gioca male e segna poco (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho cerca sempre un responsabile per non prendersi responsabilità, c'è sempre qualcosa. Lui non riesce a tirare fuori dalla Roma quello che realmente vale. Se Karsdorp aveva già avuto atteggiamenti sbagliati perché non l'ha fatto presente alla società? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri e oggi sembra di essere a fine anni '90, quando c'erano le fazioni di chi era contro i giocatori e chi contro l'allenatore. Speravo che Mourinho spezzasse la mediocrità: al 10 novembre invece si torna a parlare di giocatori lavativi e non all'altezza (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La società deve prendere provvedimenti nei confronti di Mourinho, sta distruggendo un patrimonio del club. Lui può dire quello che vuole. Mi meraviglio che qualcuno continui a giustificare questo signore (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Questo è il gioco di Mourinho, che ad un certo punto diventa cinico, quasi cattivo. Quando ha subito gol non ci ha visto più... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il problema della Roma è nel numero di gol fatti: tra le prime 10, solo Torino e Fiorentina che occupano gli ultimi posti della parte sinistra hanno segnato le stesse o meno reti. In solo 5 partite su 14 quest'anno i giallorossi hanno segnato più di un gol (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non ho mai sentito un allenatore parlare di tradimento verso un giocatore, andiamoci piano. L'errore sul gol, più che di Karsdorp, è di Mancini. E se andiamo a vedere, l'olandese ha una partecipazione positiva anche al gol di Abraham (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non so cosa abbia fatto Karsdorp ma so che il gruppo ce l'ha con lui (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Vedo Zaniolo molto bene dal punto di vista fisico e piuttosto bene dal punto di vista dell’impegno. Non sono invece convinto di come stia evolvendo come calciatore, avrebbe bisogno di un tecnico che gli spiegasse come giocare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)