TREVISANI: "Se la Roma non superasse il girone di Europa League sarebbe un misfatto" - AGRESTI: "Qualificazione complicata"

Tra l'apprensione per le condizioni di Dybala e il Betis: la Roma domani è attesa in casa degli spagnoli in campo europeo. "Se la Roma non superasse il girone di Europa League sarebbe un misfatto tanto quanto il percorso della Juventus in Champions League", dice Riccardo Trevisani. "Il Betis è un avversario forte, la qualificazione della Roma è complicata", aggiunge Stefano Agresti.

"Mourinho è un po' alterato. Ieri c’è stata una strigliata generale con tutto il gruppo", conclude Francesco Balzani.

In questo momento il campionato è predominante, fossi in Mourinho domani farei scelte in vista dell'impegno con la Sampdoria (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi aspetto qualcosa di importante, ma l'Europa League rischia di sottrarre troppe energie e la Roma non sta messa bene. Il Betis è un avversario forte, la qualificazione della Roma è complicata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport&News)

Se la Roma uscisse dall'Europa League non sarebbe una tragedia (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport&News)

Se la Roma non superasse il girone di Europa League sarebbe un misfatto tanto quanto il percorso della Juventus in Champions League (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho è un po' alterato. Ieri c’è stata una strigliata generale con tutto il gruppo, quello che lui chiede maggiormente è la concretezza perché ha visto degli atteggiamenti in campo troppi accademici e poco concreti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Premesso che a gennaio non mi aspetto grandi correzioni sul mercato, ad oggi Mourinho dovrà arrangiarsi con quelli che ha, tenendo conto che non potrà disporre fino a gennaio dell’80% della campagna acquisti estiva. La situazione è sicuramente difficile e bisognerà provare a tenere botta cercando di conservare la classifica attuale che è ancora molto buona (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)