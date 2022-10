SABATINI: "Senza Dybala si riprenderà Abraham" - BALZANI: "Obbligatorio fare 6 punti con Helsinki e Ludogorets"

Cresce l'attesa per Betis-Roma, in programma giovedì alle ore 18:45. Lungo le frequenze radiofoniche romane si parla non solo della delicatissima sfida di Europa League, che rappresenta un dentro o fuori per i giallorossi, ma anche dell'infortunio di Paulo Dybala, il quale rischia di tornare solamente nel 2023. Sandro Sabatini è fiducioso: "Senza di lui si riprenderà Abraham". Riccardo Trevisani, invece parla di Mourinho: "Se prende una squadra che è arrivata settima nella stagione precedente non la porta a vincere". Francesco Balzani parla dell'Europa League: "Obbligatorio fare 6 punti con Helsinki e Ludogorets".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Lazio è più forte della Roma e può essere tra le prime quattro. È una squadra più completa, che non deve affidarsi alle virtù di un singolo, ha questi due giocatori che fanno la differenza, Immobile e Milinkovic, per i gol e la qualità (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Lazio gioca meglio della Roma, è evidente. Poi che sia più forte è da dimostrare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve prepararsi a due mesi senza Dybala, è un problema. Secondo me, con l'assenza dell'argentino si riprende Abraham (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve recuperare al meglio i giocatori che possono fare la differenza. Abraham, che considero uno degli attaccanti più forti d'Europa, non mette la palla in porta e sembra sempre che gli manchi qualcosa, Zaniolo che può sprigionare la sua potenza non trova mai la soluzione giusta, credo che l'allenatore sia giustamente preoccupato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’unico che becca sempre la porta è Cristante, anche in allenamento (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho arriva in una squadra forte, vince. Se invece ne prende una che è arrivata settima non la porta a vincere, proprio come Allegri (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala? Al Mondiale è molto probabile che ci sarà, ma per quanto riguarda la Roma è meglio prepararsi all’idea di non avercelo. Senza Dybala devono responsabilizzarsi gli attaccanti: Abraham, Zaniolo, Pellegrini e Belotti. Il reparto offensivo si deve svegliare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dybala? Al 20% ci sarà con la Roma. Vanno fatti sei punti contro Helsinki e Ludogorets e così probabilmente passi da secondo. Per ottenere punti contro il Betis i giallorossi dovrebbero rimanere concentrati fino al 97’ e ora come ora non sono in grado (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)