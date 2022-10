SABATINI: "Abraham? È giovane, non garantisce continuità di rendimento" - PRUZZO: "Bisogna essere più concreti"

Dopo il Betis, il Lecce. Lungo le frequenze radiofoniche il focus è principalmente sulle difficoltà realizzative della Roma. "Quello di segnare pochi gol è un problema strutturale degli attaccanti della Roma, tranne di Dybala che è l'unico che difficilmente sbaglia sotto porta", dice Nando Orsi. Sandro Sabatini parla di Abraham: "È un ragazzo ancora giovane che non garantisce continuità di rendimento, mi sembra l’unica spiegazione".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Quello di segnare pochi gol è un problema strutturale degli attaccanti della Roma, tranne di Dybala che è l'unico che difficilmente sbaglia sotto porta. Il curriculum di Abraham e Zaniolo parla chiaro, tanti gol non ne fanno (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma contro l’Atalanta aveva giocato bene, ma poi ha perso così come anche contro il Betis. A San Siro, invece, i giallorossi non hanno fatto benissimo eppure hanno vinto. Mi sono stancato di fare ancora la distinzione tra giochisti e risultatisti. Abraham? È un ragazzo ancora giovane che non garantisce continuità di rendimento, mi sembra l’unica spiegazione (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma, se non concretizza, difficilmente porterà a casa il risultato: bisogna essere più concreti, ci sono delle partite che vivono di episodi. Se ogni gara ci aggiungi un infortunato, poi è dura andare avanti. Confido in Mourinho (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se Mourinho non ritiene Viña, Shomurodov e Camara giocatori da Roma, io mi fido di lui (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con Matic e Cristante la Roma fa fatica a costruire e inoltre tende ad abbassarsi troppo in fase difensiva (MATTEO RAIMDONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)