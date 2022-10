PRUZZO: "Mi aspetto una Roma non solo difensiva" - TREVISANI: "Mourinho avrebbe le armi per far male al Napoli"

Domenica all'Olimpico andrà in scena Roma-Napoli. "Mi aspetto una Roma propositiva e non solo difensiva" dice Roberto Pruzzo. "In situazioni ideali, la squadra giallorossa ha armi per far male al Napoli" l'opinione di Riccardo Trevisani. Per Max Palombella: "La Roma gioca in maniera tale che la sorpresa può arrivare da un momento all’altro come la partita contro l’Inter".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Domenica mi aspetto una Roma propositiva e non solo difensiva. Deve fare bene nelle due fasi e non deve fallire le occasioni da gol quando arriveranno altrimenti sarà quasi impossibile fare risultato. Tra Abraham e Belotti io scelgo l'inglese, è giocatore completo anche se quest'anno fatica a fare gol. Ma il tempo c'è e domenica ha un'occasione importante. Senza Dybala, Abraham e Zaniolo devono cambiare marcia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Bisogna vedere se Spalletti deciderà di fare a sportellate con i difensori della Roma e allora mette Osimenh, oppure se li vuole portare fuori dalla loro zona usando Raspadori. In mezzo al campo il Napoli avrà meno fisicità con l'assenza di Anguissa (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Oggi c'è un mismatch tecnico soprattutto per la condizione dei giocatori offensivi di Roma e Napoli. Ma in situazioni ideali, la squadra giallorossa ha armi per far male al Napoli (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Domenica gara che inizia già a decidere qualcosa, la Roma affronta la squadra che non ha suoi stessi problemi di finalizzazione, Abraham si sbloccherà però in questo momento la squadra deve subire inevitabilmente il problema della mancanza di gol degli attaccanti (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Viste le ultime partite vedrei più Belotti, ma il titolare resta Abraham. Credo che comunque al punto di vista tattica cambierebbe poco (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino -Sport e News)

Pensavo giocasse Camara ma ieri Mourinho ha provato Matic. Credo sia l'unico dubbio per la gara di domenica (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Partita molto complicata e difficile, al di là della forza che abbiamo visto del Napoli le partite poi si giocano sul campo, poi tra Napoli e Roma ci sono solo 4 punti di distacco. La Roma gioca in maniera tale che la sorpresa può arrivare da un momento all’altro come la partita contro l’Inter (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Partita importante e la più difficile in questo momento della stagione della Roma, però è una partita che la Roma è chiamata a giocarsi. Non parte da favorita e non so come possa fare per incastrare il gioco di Spalletti, se Mourinho la gioca dal punto di vista tattico e di carattere può uscir fuori una partita a armi pari (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)