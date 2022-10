PES: "Vincere oggi potrebbe cambiare la stagione" - FOCOLARI: "Cristante è meglio di Matic"

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Inter-Roma, in programma oggi alle ore 18. Lungo le frequenze radiofoniche il tema principale è ovviamente il big match dell'ottava giornata di Serie A. "Vincere potrebbe cambiare la stagione dei giallorossi", il commento di Lorenzo Pes. Furio Focolari esalta Cristante: "Perché gioca sempre lui? Perché è più bravo di Matic. Anche in nazionale è stato straordinario".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ottenere una vittoria oggi potrebbe cambiarti la stagione. L’Inter è incerottata e in difficoltà, la Roma ha una grande occasione (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'Inter è una squadra molto forte, loro puntano allo scudetto, la Roma no. I giallorossi potranno testare il miglioramento fatto, serve una prestazione completa (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il voto della Roma in campionato è 5,5. È quasi obbligatorio aspettarsi di più dai giallorossi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto una partita molto bloccata. L’Inter è in grandissima difficoltà, non credo che andrà all’arrembaggio. La Roma non lo fa neanche in casa, quindi figuratevi se lo farà in trasferta (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Inter-Roma? Entrambe non devono perdere questa partita. Pensare che possa finire in pareggio non è così fuori luogo. Se la Roma vincesse sarebbe una svolta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma quando ha giocato in contropiede ha portato a casa le partite, quindi i giallorossi oggi faranno una partita molto coperta (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Zalewski è l’unico degli esterni che rientra dentro il campo. Il livello dei calciatori di Roma e Inter sulle fasce non è niente di eccezionale, sono giocatori senza grandi qualità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non ha fatto un grande calcio, ma ha ottenuto i risultati che ci si aspettava. Sulla classifica dei giallorossi pesa molto la sconfitta contro l’Atalanta, meritavano di vincere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con Dybala è proprio un’altra Roma, ma deve stare bene fisicamente perché sennò diventa un giocatore inutile. Credo che la Joya farà uno sforzo e Mourinho lo metterà in campo. Perché gioca sempre Cristante? Perché è più bravo di Matic. Anche in nazionale è stato straordinario (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Darei fiducia ad Abraham. È evidente che non sia sereno e abbia delle problematiche. Quando si sbloccherà non avrà più problemi (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non dipende da Dybala, è lui che è troppo più forte degli altri. La concorrenza di Belotti non mi sembra così tremenda nei confronti di Abraham (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)