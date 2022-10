NARDO: "In questa Roma ci sono limiti individuali" - FOCOLARI: "Abraham imbarazzante" - PALOMBELLA: "La colpa è soprattutto di Mourinho"

Dopo la sconfitta di misura contro il Napoli, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi ponendo l'accento sui limiti individuali: "Sono 15 partite, solo 2 volte su 30 tempi nei 45 minuti la Roma è riuscita a fare più di un gol. Per me è agghiacciante. Mi rifiuto di parlare di momenti o di periodi, qui ci sono limiti ben precisi individuali", il pensiero di Alessio Nardo. Colpe anche di Mourinho, invece, per Max Palombella: "Sono pochi i singoli insufficienti, ieri la colpa è soprattutto di Mourinho, non si può produrre così poco offensivamente e avere così poche idee in fase di costruzione. Le sostituzioni di Mourinho sono state caotiche e tardive"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Sono 15 partite, solo 2 volte su 30 tempi nei 45 minuti la Roma è riuscita a fare più di un gol. Per me è agghiacciante. Mi rifiuto di parlare di momenti o di periodi, qui ci sono limiti ben precisi individuali e mi chiedo se siano anche di squadra (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me Zaniolo resta quello dello scorso anno, perfino peggio, e Abraham sta vivendo una crisi personale (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Brutta partita, senza strafare il Napoli ha avuto il controllo della gara. Faccio fatica a capire il ruolo di Pellegrini in una partita come quella di ieri, ancora di più quello di Abraham. Alla fine il Napoli ha meritato. La Roma in questo momento non ha giocatori in grado di saltare l'uomo e diventa limitante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sul gol di Osimhen al 95% è errore di Smalling, uno come lui non può farsi portare via una palla così, anche se è vero che l'attaccante è fisico. È un gol meraviglioso. Primo tempo mesto, poi il Napoli ha cominciato a giocare. Mourinho, a parte a livello motivazionale, sta dando poco: non c'è un'idea, i giocatori sono lì e sperano che Zaniolo faccia lo strappo e che Pellegrini inventi qualcosa, per il resto è poca roba (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Partita brutta, Mourinho l'ha giocata alla Mourinho per non far giocare il Napoli e per un tempo, forse di più, ci è riuscito (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono pochi i singoli insufficienti, ieri la colpa è soprattutto di Mourinho, non si può produrre così poco offensivamente e avere così poche idee in fase di costruzione. Le sostituzioni di Mourinho sono state caotiche e tardive, sarebbe dovuto intervenire prima e diversamente: sullo 0-1 Matic non ti serve, meglio mettere Bove o Volpato, hai più possibilità di recuperare il risultato (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Spinazzola, Abraham e Belotti hanno giocato una partita insufficiente, il resto della squadra ha fornito un’ottima prestazione individuale. Il problema della Roma è l’impostazione, ci sono pochi schemi e, senza Dybala, anche poche idee (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma - New Sound Level)

Ho visto una Roma nervosa, al 10’ del primo tempo ho visto Karsdorp arringare la folla inutilmente: è stato un gesto di paura. L’anno scorso la stagione cambia quando Mkhitaryan si sposta a centrocampo. Quest’anno il creatore di gioco sarebbe Dybala, ora che non c’è la difficoltà nel costruire gioco è enorme (MARCO ANDREOLI, PlayRoma - New Sound Level)

Partita aspra, con un arbitro scarso. La Roma senza Dybala e Zaniolo è una squadra normale (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ho visto una Roma impaurita prima ancora di cominciare. Se non tiri in porta, come pensi di far gol? Abraham è imbarazzante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri la Roma ha fatto il Torino contro una squadra oggettivamente più forte. È inammissibile che 5-6 attaccanti, Pellegrini compreso, smettano di tirare in porta (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)