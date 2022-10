MATTIOLI: "Roma senza identità" - TREVISANI: "Camara? Serve la sua adrenalina"

Il pareggio della Roma in casa del Betis offre punti di vista differenti nell'analisi del giorno dopo. "La Roma ieri ha giocato senza identità" dice Mario Mattioli. "La partita di ieri a me non è piaciuta per niente" aggiunge Augusto Ciardi. Diversa l'interpretazione di Francesco Balzani: "Quello di ieri è stato un risultato enorme in un momento difficilissimo e credo che questo sia un risultato di Mourinho".

Riccardo Trevisani parla dell'ingresso di Camara: "In una squadra passista e spesso passiva, serve la sua adrenalina".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Pensavo che alla fine del primo tempo Mourinho mettesse fuori i due attaccanti, non hanno tenuto un pallone e non hanno fatto salire la squadra. Cristante, Spinazzola e Pellegrini dovevano essere cambiati a fine primo tempo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ieri ha giocato senza identità, un attacco terribile nel primo tempo e difficile da interpretare. Belotti ha aggiustato un risultato dal quale pensavo non se ne uscisse (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La partita di ieri a me non è piaciuta per niente. La Roma sta bene in classifica in campionato, è in corsa per andare ai playoff di Europa League ma giocatori come Pellegrini, Spinazzola, Abraham e Zaniolo devono cambiare marcia e permettere alla squadra di avere quel salto di qualità atteso (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me partire sotto 1-0 in casa del Betis è difficile, aver recuperato la partita è importante, il pareggio è una bella boccata di ossigeno. In questo momento mi aspettavo sicuramente una Roma più autoritaria, con personalità (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

C'è la prova di Camara da sottolineare ieri, in una squadra passista e spesso passiva, serve la sua adrenalina. Sono sempre più convinto, da ieri, che serva far spazio a lui, a Bove o a Pellegrini più arretrato (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma poteva fare 6 punti nelle due partite col Betis, se le è giocate alla pari. Quello di ieri è stato un risultato enorme in un momento difficilissimo e credo che questo sia un risultato di Mourinho (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Pur non essendo un fuoriclasse, Belotti è un giocatore di lunghissimo corso e ha dimostrato di saper far gol. Una ipotesi può essere continuare a farlo convivere con Abraham ma una cosa è certa: se l'inglese non si dà una svegliata è possibile che perda il posto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)