L'urlo di Osimhen: Napoli inarrestabile anche per Mou

Alla fine il tabù è crollato: Spalletti ha battuto Mourinho per la prima volta dopo sei tentativi falliti. Il Napoli all'Olimpico si è preso la vittoria più importante del suo campionato perché, con il ko dell'Atalanta, segna il vero allungo in classifica e ha dimostrato di saper vincere anche quando non irradia luce abbagliante.

Mourinho ha deciso preventivamente di rinunciare completamente alla possibilità di fare gol: nemmeno un tiro in porta vuol dire applicazione sistematica di una strategia precisa che punta a portare l'avversario su un terreno inadatto alle sue gomme. I 9 ammoniti della partita sono la denuncia di una scelta consapevole. L'unica variazione sul tema è affidata al lancio per Zaniolo. Dopo l'uscita di Abraham, la Roma si è consegnata ed è stata incapace di tenere un pallone. Fatale il duello tra Osimhen e Smalling: il romanista sbaglia uno dei pochissimi palloni del suo campionato e il centravanti ne approfitta.

Imbarazzanti, infine, i cori dei romanisti contro i napoletani, poi replicati dai partenopei a sfottò degli avversari.

(La Repubblica)