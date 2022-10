LENGUA: "Zaniolo deve ritrovare confidenza con il gol" - NISII: "Roma-Napoli? La posta in palio è altissima"

L'attesa sta per terminare: domani sera la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico e affronterà il Napoli di Luciano Spalletti. Il big match ha enorme importanza per entrambe le squadre, che vogliono dare continuità al loro periodo di forma. Ecco i commenti lungo le frequenze radiofoniche romane: "Zaniolo deve trovare confidenza con la rete", dice Gianluca Lengua. Federico Nisii parla dell'importanza di questa partita: "La posta in palio è altissima".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

In attesa di Wijnaldum Camara è idoneo: non ha un concorrente per quel ruolo sul piano tattico. L'unico ballottaggio reale, secondo me, è Abraham-Belotti. Il resto della formazione è scontata (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Gli attaccanti danno l'impressione che da un momento all'altro possano sbloccarsi. Chi deve trovare il gol, oltre ad Abraham, è Zaniolo: deve trovare confidenza con la rete. Entrambi devono ritrovare la sintonia col gol altrimenti non si va avanti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per come sarà la partita di domani in teoria giocherà Zaniolo come seconda punta accanto ad Abraham. Penso che giocherà anche Camara (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La posta in palio è altissima, come è sempre stata per tutte le squadre forti ed ambiziose. L'impressione vedendo Mourinho è di fiducia e serenità che mi fa credere che questa settimana piena di riposo e allenamento sia stata benefica (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Domani ci aspettiamo Camara in campo, con la coppia Matic-Cristante si rischia di andare in sofferenza contro il centrocampo del Napoli (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)