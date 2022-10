FOCOLARI: "Tra Abraham e Belotti non ci sono dubbi, ora l'inglese è inguardabile" - AGRESTI: "Non vedo male Camara dal 1'"

Lungo le frequenze radiofoniche si discute, dopo la partita col Betis e prima della trasferta in casa della Sampdoria, del rendimento di Tammy Abraham e dell'opzione Andrea Belotti dall'inizio. "Abraham al momento è inguardabile e Mourinho ha il dovere di recuperalo, ma al momento tra Abraham e Belotti non ci sono dubbi", dice Furio Focolari. "Penso che Abraham possa partire dalla panchina contro la Sampdoria", aggiunge Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Camara? Non capisco cosa possa dare alla Roma. Penso che Abraham possa partire dalla panchina contro la Sampdoria. Il primo tempo al minimo livello contro il Betis, penso che Zaniolo sostituirà una punta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo alle due punte dal primo minuto. Se la partita si mette male chi fai entrare? Io penso che Mourinho si debba tenere uno tra Abraham e Belotti in panchina per cambiare le carte. Lo Special One sa meglio di tutti come stanno i suoi calciatori (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham è il titolare ma in questo momento Belotti sta meglio. Il Gallo è entrato in punta dei piedi ma adesso si sta guadagnando il posto (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Belotti è un giocatore importante, non può essere una riserva fissa. Abraham al momento è inguardabile e Mourinho ha il dovere di recuperalo, ma al momento tra Abraham e Belotti non ci sono dubbi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non vedo così male Camara dal primo minuto, Matic e Cristante insieme sono un problema. Mourinho deve avere il coraggio di cambiare. Zaniolo? Non segna in campionato da una vita, deve cominciare a fare la differenza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma può battere chiunque anche senza Dybala, ma può anche perdere contro chiunque, è questa la cosa inquietante. La Sampdoria non mi preoccupa (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)