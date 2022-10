FOCOLARI: "Roma obbligata a vincere" - TREVISANI: "Zaniolo? Solo chi capisce poco di calcio lo mette in discussione"

La Roma è pronta a tornare in campo. I ragazzi di Mourinho affronteranno questa sera allo Stadio Olimpico il Betis, nel delicatissimo match valido per la terza giornata della fase a giorni dell'Europa League. Lungo le frequenze radiofoniche si parla proprio di questa sfida: "La Roma è obbligata a vincere", il commento di Furio Focolari. Riccardo Trevisani, invece, difende Zaniolo: "Solo chi capisce poco di calcio lo mette in discussione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Questa sera è una partita importantissima per la Roma, il Betis è una squadra pericolosa. La Roma secondo me ha imparato a gestire certe partite, la gara di Milano ha evidenziato la crescita a livello di esperienza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quest'anno ho la sensazione che l'Europa non sia l'obiettivo principale di Mourinho. Al contrario dello scorso anno è più focalizzato sul campionato (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Betis è quarto nella Liga, le squadre spagnole nelle coppe sono sempre pericolose. La Roma ha l'occasione di fare un'altra vittoria da ricordare in campo europeo e credo che stasera possa vincere (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham? Se non dovesse giocare non credo sia una bocciatura, ma una presa di coscienza di Mourinho sulle sue condizioni. La Roma stasera è obbligata a vincere per poi giocarsi il primo posto a Siviglia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Belotti è una grande alternativa ad Abraham, e questa è una grande forza per la Roma. Se sta bene è un centravanti che segna molto e che lavora per la squadra. Abraham sta facendo oggettivamente male, comprensibile che Mourinho gli preferisca Belotti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Zaniolo migliorerà nelle scelte negli ultimi 30 metri, allora la Roma avrà un giocatore veramente forte. Per ora si perde nella foga di voler fare, deve stare tranquillo perché è un giocatore forte e solo chi capisce poco di calcio lo mette in discussione (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me il Betis è una squadra più importante del Leicester, è una squadra molto quadrata con un grande allenatore. Non penso ci saranno sorprese: giocheranno Zaniolo e Dybala, mi tengo il dubbio tra Abraham e Belotti ma per l'inglese sarebbe la quarta panchina consecutiva contando anche la Nazionale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Betis è una buona squadra e ha iniziato molto bene questa stagione. La Roma è chiamata a fare una grande partita, la vittoria è fondamentale ma non se la porta da casa. Non credo che Abraham andrà nuovamente in panchina (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)