FOCOLARI: "Il vero Zaniolo uscirà fuori" - TIMPANO: "Sbagliato fare turnover contro l'HJK Helsinki"

Archiviata la sconfitta contro il Napoli, la Roma è concentrata verso l'impegno europeo di giovedì sera, in cui affronterà l'HJK Helsinki. I giallorossi sono chiamati a vincere per inseguire il Ludogorets, attualmente secondo in classifica a +3 proprio dai capitolini. Lungo le frequenze radiofoniche romane si parla delle della sfida di Europa League e delle difficoltà della Roma: "Sono convinto che Zaniolo prima o poi uscirà fuori", dice Furio Focolari. Guglielmo Timpano avverte: "HJK Helsinki-Roma non è la partita adatta per fare turnover". Francesco Balzani analizza la rosa dei giallorossi: "Ad oggi è molto molto corta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mi aspetto di più dalla Roma. Mourinho dovrebbe preoccuparsi più dei tanti gol falliti prima della partita di domenica sera, piuttosto della gara contro il Napoli (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Nella Roma non si creano occasioni da gol. Penso che sia una questione di mentalità, la squadra deve giocare più avanzata invece di attendere per poi ripartire (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma sono due anni che aspetta Zaniolo, sono convinto che prima o poi uscirà fuori (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'organico del Napoli sembra inarrivabile ora per la Roma per tutti i miglioramenti che ci sono stati. Domenica sera Cristante ha fatto una partita grossissima (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro l'HJK Helsinki non mi aspetto tutti i titolari in campo, ma non sarà una Roma totalmente rivoluzionata (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È difficile che Mourinho lasci fuori Pellegrini contro l'HJK Helsinki dato che non ci sarà neanche Zaniolo. Bisognerebbe rivoluzionare tutto l'attacco (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il campo dell’HJK Helsinki non è facile, può essere insidioso. Non va considerata come la partita adatta per fare turnover (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Dybala e Wijnaldum la Roma ha una rosa da 5° posto, poi c'è il fattore Mourinho che può portarti al 4° posto. Dal momento che mancano i due top player, scendi di livello. E la rosa è molto molto corta (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)