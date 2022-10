FELICI: "Oggi andrebbe bene anche un pareggio" - AGRESTI: "Sampdoria-Roma più importante del match con il Betis"

Lungo le frequenze radiofoniche romane non si parla di altro: l'argomento principale è Betis-Roma, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma oggi alle 18:45. "Il pareggio andrebbe anche bene", il commento di Antonio Felici. Stefano Agresti, invece, pensa al campionato: "Senza dubbi la partita contro la Sampdoria sarà una gara più importante di quella di stasera".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non penso che si possa vietare a Dybala di rispondere alla convocazione mondiale. I tifosi se ne faranno una ragione, ma la Nazionale è la Nazionale (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Trovo assurdo che i giocatori pensino più alla nazionale che ai club perché questi ultimi sono a pagarli mensilmente (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho ieri ha detto di far parte di quella categoria di mezzo, quella dei meno poveri. Lui a livello di comunicazione è bravo a mettersi sempre in una posizione di svantaggio. Senza dubbi lunedì sarà una gara più importante di quella di stasera (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vedo problemi nel giocare insieme per Abraham e Belotti, l'importante è che ci sia intelligenza e un po' di sacrificio da parte di entrambi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma e Betis si equivalgono, fanno parte dello stesso blocco di classifica. Non è la sconfitta dell'andata a farmi arrabbiare ma quella in Bulgaria e soprattutto l'espulsione di Zaniolo alla fine della sfida con gli spagnoli (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando tutti i quotidiani danno qualcosa, mi pare di capire che Mourinho faccia altro. Penso che la formazione sarà pensata sulle 3 partite e bisognerà considerare anche El Shaarawy e Shomurodov per evitare di avere altre problematiche (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ad oggi Zaniolo è potenzialmente il miglior giocatore italiano. Mi butterei nel fuoco per lui, ma sono molto deluso da ciò che ho visto fino a questo momento. Betis-Roma? Se uscissimo con un pareggio andrebbe anche bene (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho potrebbe sorprenderci questa sera ad esempio schierando Camara o Volpato. Tutti danno la Roma per spacciata, secondo me invece potrebbe esserci la sorpresa... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)