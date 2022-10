CRISTOFORI: "Ad oggi Abraham insufficiente" - CAMELIO: "Domani la Roma non ha opzioni, deve vincere"

Giornata di vigilia in casa Roma. I giallorossi, infatti, sfideranno la Sampdoria domani alle ore 18:30 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Lungo le frequenze radiofoniche romane si discute delle possibili scelte di Mourinho e delle insidie che la trasferta di Genova può riservare: "Abraham ad oggi è insufficiente", il commento di Alessandro Cristofori. Enrico Camelio, invece, parla chiaro: "Domani la Roma deve vincere, punto".

Domani farei giocare Belotti al posto di Abraham perché c'è possibilità di scelta. In questo momento non si può aspettare nessuno, nemmeno Abraham che ad oggi è insufficiente. Spero si riprenda presto perché il suo atteggiamento non è assolutamente paragonabile a quello dello scorso anno. Domani sarà una partita molto complicata (ALESSANDRO CRISTOFORI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'atteggiamento di Abraham è sbagliato e si vede chiaramente la differenza con Belotti che entra con il Betis e segna due gol, anche se uno in fuorigioco. Credo che domani vedremo una Sampdoria più chiusa e, se devo mettere la palla in mezzo, scelgo sempre Belotti (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sarà fondamentale conquistare i 3 punti contro la Sampdoria, servirà una grande partita (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo deve ritrovarsi, deve smettere di lasciarsi tentare dal fatto che può risolvere le cose da solo. Ora che non c’è Dybala deve dare una risposta diversa, mi aspetto che possa fare la differenza. Contro la Sampdoria sarà complicata, in questo momento la Roma non è in grado di dominare (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Domani la Roma deve vincere, punto (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)