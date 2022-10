BALZANI: "Se la Roma resta 4a fino alla pausa fa un'impresa" - FOCOLARI: "E a gennaio può fare il salto di qualità"

La Roma si piazza al 4° posto alla fine della 10a giornata di Serie A, "se lo tiene fino al 13 novembre è un'impresa" il commento di Francesco Balzani. Furio Focolari parla così: "Se tiene, a gennaio con tutti gli effettivi potrebbe fare il salto di qualità". "Credo che se i giallorossi faranno tante partite come ieri faranno tanti punti" aggiunge Riccardo Trevisani.

Stefano Agresti invece si concentra sulla scelta di Mourinho di lasciar fuori Zaniolo: "La decisione dell'allenatore è clamorosa e strana, è una scelta che fa pensare".

Devi cercare di non tenere in bilico fino alla fine gare come questa contro la Samp. La Roma ha difeso benissimo, ha concesso zero alla Samp e non è mai stata deconcentrata. Gli aspetti da migliorare se vuole provare a lottare, perché no, per qualcosa di grande sono il controllo del gioco attraverso tecnica e palleggio, e la finalizzazione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con il Napoli è un test interessante ma non sarà una sentenza (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Camara è più dinamico di Matic, è un po' disordinato ma più efficace per questo tipo di partite. Non è un giocatore straordinario, ma in quel centrocampo serviva (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dopo il rigore diventa un'altra partita, poi discutiamo del rigore... Secondo me non è più calcio. La Roma deve affrontare il Napoli con una grande speranza: quella di aprire il campionato per sé e per le altre (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Belotti ed Abraham si sono impegnati molto, hanno partecipato e fatto una partita di sacrificio, tutto sommato sono stati sufficienti anche se è ancora poco rispetto a quello che la squadra necessita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo è entrato bene, ma ha sbagliato due gol che uno come lui non dovrebbe sbagliare. La Roma non convince mai, non gioca un calcio bello, a volte stenta ma è lì e con delle assenze gravi: se tiene, a gennaio con tutti gli effettivi potrebbe fare il salto di qualità (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

I centravanti non segnano, Zaniolo non gioca, Dybala e Wijnaldum non ci sono e la Roma è quarta in classifica: penso che questo dica tutto sulle possibilità di crescita ulteriore di questa squadra. La vittoria va giudicata per quello che è, con un rigore che sarà anche regolamentare ma come doveva correre Ferrari? (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma arriva alla sfida col Napoli nelle condizioni ideali, se dovesse finire come lo scorso anno non dico che festeggi ma saresti in un'ottima situazione. Credo che se i giallorossi faranno tante partite come ieri faranno tanti punti (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha vinto con merito e senza rischiare. L'esclusione di Zaniolo è clamorosa, visto che era squalificato con il Betis. La decisione di Mourinho è clamorosa e strana, è una scelta che fa pensare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il quarto posto è davvero un grande risultato con tutte le difficoltà del momento. Se lo tiene fino al 13 novembre è un'impresa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri l'avversario della Roma non era la Sampdoria, ma il dover rispettare un percorso: il pregio della Roma è essere riuscita a battere in un modo o nell'altro le squadre con cui doveva vincere (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)