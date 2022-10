BALZANI: "Col Betis partita da difficoltà 7 per la Roma" - TREVISANI: "Escludo che Abraham vada di nuovo in panchina"

Si avvicina l'appuntamento europeo col Betis, in scena domani sera in casa, e lungo le frequenze radiofoniche si analizzano avversario e possibilità della Roma. "Dire che i giallorossi siano obbligati a vincere è molto pericoloso", sostiene Roberto Pruzzo. Per Francesco Balzani "è un partita da difficoltà 7 per la Roma". Riccardo Trevisani, invece, si concentra sulle scelte di formazione: "Escludo che Abraham possa andare nuovamente in panchina".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma è obbligata a vincere domani (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non mi fido del Betis, mi fido della Roma che è una squadra attenta che concede poco e sfrutta le situazioni. Dire che i giallorossi siano obbligati a vincere è molto pericoloso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Betis è una squadra forte, la Roma ha bisogno di fare punti e l'Europa League potrebbe diventare una tassa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sabato è stata una vittoria di prestigio, importante soprattutto per riprendersi i 3 punti dopo l’Atalanta. Fino al 13 novembre sarà un “tour de force” ma adesso è un momento chiave per il campionato. Matic e Cristante non erano pensati per giocare insieme, poi l’infortunio di Wijnaldum ha scombinato le carte. Il mondiale è sicuramente uno spartiacque della stagione, proprio per questo è quasi impossibile prevedere cosa succederà a fine stagione (CARLO ZAMPA, PlayRoma)

Non saremo mai il Bayern Monaco, mai il Real Madrid, per questo certo piazze hanno bisogno di un trascinatore come Mourinho alla Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Forse il Betis rispetto alla Roma gioca un calcio più propositivo, credo la Roma farà la partita che siamo abituati a vedere nell’80% dei casi: un blocco difensivo solido, la ricerca dello spazio e magari giocare sull’errore dell’avversario. La Roma è costruita così, chiedere alla Roma di fare un altro tipo di partita mi sembra difficile (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La partita di domani mi preoccupa molto, ho pronosticato uno 0-0 perché il Betis è una squadra forte e questa è una gara decisiva. Con il Betis mi aspetto una Roma non particolarmente aggressiva, credo che all’inizio le due squadre si studieranno a vicenda, è una gara che può dare la svolta decisiva alla stagione (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Escludo che Abraham possa andare nuovamente in panchina. Zaniolo mezzala? Non mi piace, vedo un giocatore che ha bisogno di spazi, di puntare, di stare vicino alla porta (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che giovedì il canovaccio della gara sia simile a quello che abbiamo visto nelle gare contro Atalanta ed Inter. Spero non si entri nel loop che per cominciare a giocare serva lo schiaffo di un gol subito. Mi aspetto una Roma attenta che sappia contrattaccare un avversario che per credo tattico predilige il possesso della palla (LEONARDO BUTTARI, PlayRoma)

Partita da difficoltà 7 per la Roma contro il Betis (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)