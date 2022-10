ASPRI: "Roma pratica e cinica, alla Mourinho" - ORICCHIO: "Camara e Belotti sono entrati benissimo"

La Roma vince 1-2 contro l'Inter e si rilancia in campionato. I giallorossi hanno disputato una grande partita e non si sono scomposti, ribaltando con Dybala e Smalling il vantaggio iniziale siglato da Dimarco. Lungo le frequenze radiofoniche romane è stata analizzata il grande successo degli uomini di Mourinho: "Roma pratica e cinica, alla Mourinho", dice Fabrizio Aspri. Alessandro Oricchio, invece, si sofferma sugli ingressi in campo di Camara e Belotti: "Sono entrati benissimo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Handanovic è uno dei principali problemi dell’Inter. Non è più un calciatore di quel livello (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Roma pratica e cinica, alla Mourinho. I giallorossi hanno rischiato poco nel secondo tempo. Zaniolo è andato a corrente alternata (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

La Roma ha dato un segnale decisivo a questo campionato, ha dimostrato che può lottare per un posto in Champions League. Non mi è piaciuto però l’impatto del primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco ha avuto più coraggio. Zaniolo ha disputato una partita incolore, voto 6 (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Buon risultato per la Roma, ma dopo 15 mesi di Mourinho mi aspetto di più. Oggi ha vinto l'allenatore, mentre quando perde è colpa della Roma. Ieri Zaniolo voto 5,5, l’ammonizione è stata stupida (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Mi è piaciuto tantissimo come è entrato Camara, ha lottato. Anche la prestazione di Belotti nei minuti di recupero è stata perfetta: sarà un giocatore molto importante (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Camara è entrato con personalità, ma non può fare quell'errore al 94': non puoi calciare, devi andare alla bandierina (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)