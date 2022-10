AGRESTI: "Stasera può essere la partita di Zaniolo" - DI CARLO: "Servirà una Roma perfetta"

A poche ore da Roma-Napoli nell'etere romano si discute della sfida di questa sera: "Può essere una giornata importante per Zaniolo. Senza Dybala tocca a lui, con gli spazi può diventare veramente devastante. Roma-Napoli può essere la sua partita", il pensiero di Stefano Agresti. Andrea Di Carlo fa affidamento invece su Josè Mourinho: "Pochi allenatori possono leggere questa partita come Mourinho"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Questa può essere una giornata importante per Zaniolo. Senza Dybala tocca a lui, con gli spazi può diventare veramente devastante. Roma-Napoli può essere la sua partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Abraham? Non è solo una questione mentale, ma anche tattica. Ha un controllo del pallone sempre difficoltoso. Deve ritrovare tranquillità e cambiare marcia. Se Zaniolo gioca seconda punta deve segnare, altrimenti va messo in un altro ruolo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Roma-Napoli partita importante, è un esame più difficile rispetto agli altri. I giallorossi devono avere la serenità e la concentrazione giusta, serve quell’equilibrio tra attenzione e qualità (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho non è uno sprovveduto dal punto di vista tattico, ha ragione quando dice che la squadra non è difensivsa. Si parla troppo di un Mourinho grande comunicatore e viene sminuita la sua bravura tattica (ALESSANDRO CRISTOFORI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma di oggi dovrà essere perfetta per vincere. Non deve concedere campo al Napoli, secondo me pochi allenatori possono leggere questa partita come Mourinho (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)