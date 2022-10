AGRESTI: "La Roma non può più permettersi di perdere terreno" - CIARDI: "È ora che Zaniolo segni e faccia la differenza"

A poche ore da Verona-Roma, nell'etere romano si analizza la sfida di questa sera contro gli scaligeri: "La partita non è semplice e la Roma ha bisogno di vincerla. I giallorossi galleggiano nelle prime ma non posson più permettersi di perdere altro terrreno", il pensiero di Stefano Agresti.

Augusto Ciardi si concentra invece su Zaniolo: "Mi aspetto il gol stasera, è ora che segni e che faccia la differenza. Non mi accontento di dire che ha lottato"

Il fallo di Milinkovic non era da ammonizione, dopo ne hanno fatti di molto peggio, ma non credo ci sia il complotto. Questa sera mi aspetto una partita più facile, ma ci sono delle trappole. E' una partita difficile se non la sblocchi, il Verona non vince da 6 partite. E' una di quelle partite che possono complicarsi. (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sarà una partita dura. Attenzione a non cadere nella trappola. Mi aspetto l'atteggiamento avuto a Genova nel primo quarto d'ora, altrimenti diventa complicato. Non credo sia una squadra che può chiuderla in un attimo. Abraham ha bisogno di avere continuità e fiducia in quello che fa. Se perdi oggi diventa un casino, serve una buona Roma che ultimamente non abbiamo visto. Non ho la percezione che possa essere una passeggiata di salute. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sarri come Mourinho, invece di commentare gli errori dei giocatori, attacca tutto quello che c'è intorno. Con Abraham Zaniolo e Pellegrini la Roma ha una buona occasione per prendere confidenza con la vittoria, e per stasera non vedo grandi difficoltà. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Bisogna vedere come stanno alcuni giocatori. La partita non è semplice, ma è un campionato in cui può succedere di tutto (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Anche se il Verona è in fondo alla classifica si giocano molto, la partita non è semplice e la Roma ha bisogno di vincerla. I giallorossi galleggiano nelle prime ma non posson più permettersi di perdere altro terrreno (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se la Roma è una squadra forte deve vincere questa partita, altrimenti ti riproponi per fare un campionato simile a quello dell'anno scorso visto che il calendario dopo non è granché (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)