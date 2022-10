AGRESTI: "Con la Samp la Roma non può permettersi passi falsi" - BALZANI: "7 a Mourinho finora"

A poche ore dalla sfida di Marassi contro la Sampdoria, in scena alle 18.30, lungo le frequenze radiofoniche si discute delle probabili scelte di Mourinho e delle insidie della trasferta. "Stasera non sarà semplice per la Roma, che non può permettersi passi falsi. Mi aspetto il miglior Zaniolo", dice Stefano Agresti. "Da psicologia mourinhana, dovrebbe giocare Abraham stasera. Tra lui e Belotti ci sono categorie di differenza, anche se in questo momento l'attaccante italiano sta meglio", aggiunge Augusto Ciardi.

Francesco Balzani, invece, dà un voto a Mourinho per quanto visto finora: "Gli do 7 perché, al netto delle problematiche, la Roma è lì in campionato sopra squadre che sono più forti come Juve ed Inter".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Immobile ha una lesione tra primo e secondo grado, dovrebbe star fuori almeno un mese (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Anche Mourinho si è lamentato spesso del prato dell'Olimpico, non mi piace quando gli allenatori mettono le scuse, ma questo è un problema reale. Il terreno dell'Olimpico è ingiocabile. Stasera per la Roma sarà più difficile del previsto, le squadre che giocano il giovedì arrivano stanche (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma deve per forza acquistare un difensore a gennaio, Kumbulla è soggetto agli infortuni, serve allungare la rosa in quel ruolo. La situazione del campo dell’Olimpico è imbarazzante, non è possibile che lo stadio della capitale d’Italia abbia un terreno in queste condizioni (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Questa sera può essere una trappola per la Roma, ma i giallorossi possono vincere (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Almeno una sorpresa tra centrocampo e attacco credo ci sarà, mi aspetto un salto di qualità mentale da parte dei giocatori questa sera. In primis Abraham...Mourinho? Il voto al tecnico deve tenere conto degli infortuni. Per me positivo ma non eccezionale perché in campionato la Roma sta facendo bene ma in Europa fatica, quindi 6,5 (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Oggi mi aspetto Camara dal primo minuto. Davanti credo giocheranno Abraham più uno fra Belotti e Zaniolo, anche se a me piacerebbe vedere i due italiani in coppia. Ibanez, se mantiene questi livelli di concentrazione, non ha limiti di crescita, può arrivare ai massimi livelli del calcio europeo (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

Mi aspetto Belotti stasera, non si può stare tutto l’anno ad aspettare Abraham. Il recupero di Karsdorp è una buona notizia, ti dà più soluzioni. Ibanez quest’anno è l’uomo in più della Roma, sta trovando una continuità invidiabile, è fortissimo sia dal punto di vista tecnico che atletico (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)