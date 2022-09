SABATINI: "Zaniolo permette alla Roma di arginare i suoi equivoci" - BUTTARI: "Mi piacerebbe vedere un ritorno alla difesa a 4"

Impegno di Europa League, questa sera, per la Roma, obbligata a vincere in casa contro l'Helsinki dopo il ko in Bulgaria. Una serata che segnerà il ritorno dal primo minuto di Nicolò Zaniolo, un recupero fondamentale secondo Sandro Sabatini: "Nicolò è il giocatore che può esaltare sia la Roma che Dybala. Uno Zaniolo al 100% permette di arginare degli equivoci". Leonardo Buttari, invece, parla di questioni tattiche: "Mi piacerebbe vedere un ritorno alla difesa a 4. Ultimamente non mi piace Mancini, ha responsabilità anche sul primo gol del Ludogorets"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Per la Roma è quasi un obbligo vincere contro l'Helsinki dopo aver perso la prima contro il Ludogorets. Mi aspetto i tre punti (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino, Sport & News, 104.5)

Il grande giocatore da seguire stasera è Zaniolo, con tutto il rispetto per Dybala. Nicolò è il giocatore che può esaltare sia la Roma che Dybala. Uno Zaniolo al 100% permette di arginare degli equivoci (SANDRO SABATINI, Radio Radio Mattino, Sport & News, 104.5)

C'è bisogno di tutti questa sera e servono delle soluzioni. A centrocampo non hai molte alternative ma l'importante è dare continuità ad una partita come quella di Empoli. Speriamo che gli infortuni siano di meno e che arrivi alla sosta con una buona posizione in classifica e con una vittoria in coppa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino, Sport & News, 104.5)

Visto l'impegno con l'Atalanta, io terrei a riposo Matic stasera e mi affiderei a Cristante in Europa League (MARCO CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi piacerebbe vedere un ritorno alla difesa a 4. Ultimamente non mi piace Mancini, ha responsabilità anche sul primo gol del Ludogorets. Penso a Camara titolare, vedo bene un centrocampo con Pellegrini. Zaniolo è un patrimonio della Roma e tale deve rimanere (LEONARDO BUTTARI, PlayRoma/New Sound Level, 90.00)

In termini assoluti Pellegrini non è un top player ma senza dubbio è un ottimo giocatore, lui può benissimo giocare in una grande squadra che lotta per vincere lo scudetto. Tatticamente parlando invece oggi lui è costretto a giocare a centrocampo perchè davanti hai un potenziale importante a cui non puoi rinunciare, però sinceramente io non lo vedo come regista perché non vedo quelle caratteristiche che aveva per esempio Giannini (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Il fatto che Pellegrini debba arretrare a centrocampo è una questione proprio tattica perché Mourinho non rinuncerà chiaramente nè a Dybala nè a Zaniolo in quanto uno è un fuoriclasse mentre l’altro ha delle caratteristiche uniche di cui questa Roma non può fare a meno. La soluzione c’è ed è quella di cambiare modulo passando a quattro in difesa, in quel caso potrebbero giocare tutti insieme Zaniolo Pellegrini Dybala ed Abraham. Stasera gioca Rui Patricio, Svilar non lo considera ancora pronto per giocare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)