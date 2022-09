SABATINI: "Per Belotti occasione più unica che rara" - ORSI: "Dopo Bodo la Roma non sottovaluterà nessuno"

A poche ore dall'esordio in Europa League, previsto per le 18.45 in casa del Ludogorets, lungo le trasmissioni radiofoniche si analizza l'avversario europeo della Roma e le possibilità dei giallorossi nella competizione. "I giallorossi non possono sbagliare, sono nettamente superiori e Mourinho deve approfittarne per fare turnover. Belotti ha un’occasione più unica che rara, la deve sfruttare", dice Sandro Sabatini. "Dopo quello che è successo a Bodo penso che la Roma non sottovaluterà più nessun avversario", aggiunge Fernando Orsi.

Conclude, infine, Augusto Ciardi: "La Roma, come squadra, deve uscire dalla pigrizia per cui basta dare la palla a Dybala per vincere le partite".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Roma e Lazio possono passare agevolmente i gironi di Europa League, poi dalla fase a eliminazione diretta diventa un’altra competizione. Secondo me la partita contro il Ludogorets non sarà per niente complicata. I giallorossi non possono sbagliare, sono nettamente superiori e Mourinho deve approfittarne per fare turnover. Belotti ha un’occasione più unica che rara, la deve sfruttare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’obiettivo della Roma e della Lazio in Europa League è vincere il girone, non devono snobbare questa competizione. Deve essere un obiettivo, non un fastidio. I giallorossi devono stare molto attenti oggi. Belotti ha bisogno di giocare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dopo quello che è successo a Bodo penso che la Roma non sottovaluterà più nessun avversario. Contro il Ludogorets non sarà facile, ha meno qualità ma grande intensità, che in questo momento le squadre italiane non hanno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’Europa League è più difficile della Conference. La Roma può riprovare a vincere una nuova coppa, ma non le do tantissime possibilità, mentre in Conference era la favorita. Contro il Ludogorets non penso a un risultato differente dalla vittoria della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma, come squadra, deve uscire dalla pigrizia per cui basta dare la palla a Dybala per vincere le partite (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’Europa League toglie molte energie per il campionato. Non abbiamo mai visto una squadra fare bene sia in Europa sia in Serie A. Roma e Lazio hanno comunque le potenzialità per arrivare in fondo alla competizione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il girone di Europa League è alla portata sia per la Roma sia per la Lazio. Penso che a gennaio almeno una delle due sarà ancora in lotta per il quarto posto. A me piacciono particolarmente i giallorossi (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me l'Inter se non si riprende velocemente è a serio rischio per un posto in Champions League. L'anno scorso la Roma non fu brillantissima nelle reazioni post sconfitte, vediamo se quest'anno è migliorata perché è un passo decisivo per diventare una grande squadra. Le grandi sbagliano una partita ogni tanto, anche se non la perdono 4-0, ma mai due di fila (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)