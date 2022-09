PRUZZO: "La colpa è degli attaccanti" - BALZANI: "Solbekken può dare molto di più di Shomurodov"

"La colpa è degli attaccanti, anche perché la squadra crea", questa l'opinione di chi il mestiere l'ha praticato, e bene, come Roberto Pruzzo. I commenti dopo Roma-Atalanta e all'inizio dell'ultima sosta per le Nazionali pre-Mondiali, spaziano su vari temi. "Per me il voto al campionato della Roma non arriva mai alla sufficienza, sono severo" il commento di Augusto Ciardi sull'avvio di stagione giallorosso.

Sguardo al futuro per Francesco Balzani: "Lo Shomurodov visto contro l’Atalanta lo venderei subito a novembre se fosse possibile, penso che Solbakken sia e possa essere molto più utile alla causa".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

È ovvio che dal punto di vista realizzativo la Roma dipenda da Dybala. Questo della poca concretezza è un problema, vengono sbagliate situazioni anche abbastanza facili. La colpa è degli attaccanti, anche perché la squadra crea (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Chi perde Inter-Roma va in crisi, sarà una gara spartiacque per entrambe (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ho sospetti sul fatto che Dybala non potesse giocare contro l'Atalanta. Belotti ottima riserva per Abraham, ha una grande esperienza in Serie A e potrebbe giocare anche insieme all'inglese. Continuo a pensare che Shomurodov non è quello che stiamo vedendo, avrebbe bisogno di più profondità (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Sarebbe grave se Abraham patisse la competizione con Belotti. Non capisco questo scetticismo su Belotti, ha fatto più di 100 gol in Serie A tra Palermo e Torino (MARCO ANDREOLI, PlayRoma - New Sound Level)

Nel mercato di gennaio Solbakken lo terrei nella rosa e non lo manderei in prestito anche se poi queste valutazioni dipendo dall’uso che vuoi fare del calciatore: l'esterno del Bodo è più un sostituto di Zaniolo mentre Shomurodov è più attaccante nel vero senso della parola. Detto ciò io li terrei entrambi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non ho visto miracoli del portiere dell'Atalanta. Per me il voto al campionato della Roma non arriva mai alla sufficienza, sono severo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lo Shomurodov visto contro l’Atalanta lo venderei subito a novembre se fosse possibile, penso che Solbakken sia e possa essere molto più utile alla causa quindi preferirei che quest’ultimo restasse a gennaio piuttosto che andare in prestito e tenere l’uzbeko (FRANCECO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)