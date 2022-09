PRUZZO: "Difesa a 4 futuribile ma Mou non si fida dei difensori" - BALZANI: "Ci giocherei anche con l'Atalanta"

La Roma si prende la prima vittoria nel girone di Europa League battendo 3-0 l'HJK Helsinki. Dopo la superiorità numerica, Mourinho è passato alla difesa a 4, una scelta che Roberto Pruzzo commenta così: "Credo che la difesa a 4 possa essere futuribile, ma ho l'impressione che Mourinho non si fidi molto dei suoi difensori". "Ho visto molto bene la Roma a 4, fosse per me giocherei così anche con l'Atalanta" dice Francesco Balzani.

"Camara mi è sembrato interessante e ho visto segnali positivi da Belotti e Zaniolo" il commento di Max Palombella.

Ieri serviva sbloccare subito la partita. Non si è giocato contro il Real Madrid, ma contro l’Helsinki. Anche Mourinho ha detto lo stesso a fine match, 11 contro 10 serviva solo sbloccare il risultato (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Il primo tempo è stato fin troppo difficile per la Roma, l'Helsinki non sembrava in inferiorità numerica. Dopo il gol di Dybala non c'è stata storia. Credo che la difesa a 4 possa essere futuribile, ma ho l'impressione che Mourinho non si fidi molto dei suoi difensori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Dybala sta trascinando la Roma in tutte le competizioni. Ieri credo avrebbe vinto anche senza l'argentino, ma in questo momento la Roma è Dybala (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Le difficoltà della Roma sono sulle corsie esterne, anche ieri il palo arriva da un cross laterale (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra le cose più interessanti di ieri c'è Zaniolo che agisce meglio a sinistra che a destra, dove invece tende a cercare ostinatamente il tiro. Ieri ha regalato due assist da sinistra (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala ha confermato di essere il più grande colpo della storia recente della Roma. Belotti? Ha solo bisogno di tempo per ritrovare la condizione, ieri ha dato segnali molto incoraggianti. Questa è una Roma in crescita (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Zaniolo può essere molto meglio di Leao, però deve fare più gol (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La partita di ieri è stata sicuramente condizionata dall’espulsione ma la Roma ha fatto il suo portando a casa la gara senza rischiare nulla. Camara mi è sembrato interessante e ho visto segnali positivi da Belotti e Zaniolo. Matic è un giocatore importantissimo per questa Roma (MAX PALOMBELLA, PlayRoma, New Sound Level, 90)

Ieri è entrato un giocatore che ha una qualità diversa da tutti gli altri e ha risolto la partita. Con Dybala parti sempre avanti. Se l'argentino mantiene questa forma, la Roma può arrivare ovunque: è un giocatore che decide i campionati (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Ho visto molto bene la Roma a 4, fosse per me giocherei così anche con l'Atalanta, con Camara in mezzo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

È stata una partita a senso unico, con molti spunti positivi. L’espulsione ha dato modo alla squadra di fare una rotazione importante e di non stancarsi troppo in vista del match di domenica. Vincere con l’Atalanta può dare la giusta carica emotiva per affrontare la seconda parte di stagione nel modo giusto (LEONARDO BUTTARI, PlayRoma, New Sound Level, 90)

Mourinho pur non volendo inizialmente ha dovuto poi mettere Dybala per cambiare la partita, il primo tempo è stato molto deludente anche perchè l’Helsinki è una squadra modestissima e non dovrebbe servire Dybala per sbloccare una partita simile (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)