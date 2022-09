PALOMBELLA: "Senza Dybala la Roma faticherebbe a fare gioco" - TREVISANI: "La palla del 2-1 è da fuoriclasse assoluto"

La Roma, dopo due sconfitte di fila, ritrova la vittoria in casa dell'Empoli, battuto per 2-1 grazie alle reti di Dybala ed Abraham. All'indomani lungo le trasmissioni radiofoniche si analizzano le prestazioni dei singoli e di squadra. "La vittoria della Roma è meritata ma non si è mostrata superiore. I difensori accusano stanchezza", sostiene Sandro Sabatini. Per Max Palombella "Abraham è ancora in difficoltà, sarebbe stato da insufficienza senza il gol".

Conclude, infine, Riccardo Trevisani parlando di Dybala: "La palla del 2-1 è da fuoriclasse assoluto e incontrastato".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Dybala non sta giocando tutte le partite come ieri sera, altrimenti gli darebbero il pallone d'oro d'autorità. Matic e Cristante non possono giocare insieme, sono troppo uguali. Stiamo dimenticando che l'Empoli comunque ha preso tre pali, la vittoria della Roma è meritata ma non si è mostrata superiore. I difensori accusano stanchezza (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala a Roma è più tranquillo. Qui lo fanno sentire Dybala il numero uno a ed è giusto, la questione mentale è importante per tirare fuori il carattere (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è stato decisivo per Dybala. Paulo è venuto soprattutto grazie a lui. La partita di ieri non ha dipanato le problematiche, bisogna capirlo. Quando ci sono delle accelerazioni si va sempre in difficoltà. Smalling ha bisogno di riposare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Senza Dybala la Roma faticherebbe a fare gioco, è l'unico che può inventarsi qualcosa. Non vedremo mai una Roma bella, ma capace di fare giocate con Pellegrini, Dybala, Zaniolo ed Abraham. Ho visto Abraham ancora in difficoltà, sarebbe stato da insufficienza senza il gol (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Mourinho sa come spronare i suoi giocatori, cerca di tirare fuori il massimo dalla rosa che ha a sua disposizione. L'assenza di Wijnaldum pesa perché la Roma non ha un sostituto all'altezza. Con Wijnaldum e Zaniolo la Roma forse avrebbe vinto contro l'Udinese (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

Pellegrini era riuscito a trovare la sua giusta dimensione, mi sembra che adesso con Dybala debba riorganizzarsi ancora una volta per trovare intesa ed equilibrio (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Grandissima partita di Ibanez, secondo me ha un destino molto grande in carriera. Rispetto al suo ipotetico massimo la Roma sta al 50%, può fare di più. La palla del 2-1 di Dybala è da fuoriclasse assoluto e incontrastato. Penso che ieri si sia tolto il dubbio sul fatto che veramente questa possa diventare la Roma di Dybala (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro l'Helsinki secondo me ci saranno dei cambi e giocherà Belotti. Ho dubbi che Mourinho possa rinunciare a Dybala in questo momento (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)