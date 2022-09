PALOMBELLA: "Cristante è un pilastro di questa squadra" - BALZANI: "Nella mia Roma ideale è un panchinaro"

Tra gli impegni delle Nazionali e il rinnovo vicino di Bryan Cristante: sono alcuni dei temi discussi lungo le trasmissioni radiofoniche. "Ci sono gli imprevisti e gli infortuni ma è una squadra che può lottare per competere, soprattutto con l'aiuto di Mourinho", il pensiero di Sandro Sabatini.

Zaniolo in Nazionale andava convocato, se vuoi punirlo devi comunque convocarlo. Mourinho ha una comunicazione che viene accettata dalla società perché è lui ed ha l'appoggio dei tifosi. Ci sono gli imprevisti e gli infortuni ma è una squadra che può lottare per competere, soprattutto con l'aiuto di Mourinho (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella mia Roma ideale Cristante è un panchinaro, il suo lo fa sempre ma mi auguro che il prossimo anno torni Wijnaldum e ci sia un altro centrocampista forte (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Vorrei che la Roma arrivasse a un punto per cui riuscisse a difendere con 7 uomini, lasciando a Dybala, Zaniolo ed Abraham il compito di fargli vincere le partite (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il rinnovo di Cristante è un’ottima notizia, è un giocatore utile alla causa romanista. Mourinho lo ha elogiato pubblicamente, è una colonna della Roma attuale ed è giusto che la società lo blindi. Con Dybala in campo sicuramente la Roma avrebbe segnato almeno un gol contro l’Atalanta: l’argentino ha una classe che nessun altro ha nella Roma (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma - New Sound Level)

Cristante è un pilastro della Roma di Mourinho. Il tecnico si fida molto di lui, non lo toglie mai dal campo: il rinnovo è una conseguenza delle sue prestazioni e della sua affidabilità. Ora resta la questione Zaniolo: sono curioso di vedere quando e se firmerà (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Il rinnovo di Cristante mi fa felice, è un giocatore importante per questa squadra. La Roma ha un problema nella fase di realizzazione: oltre ad Abraham, anche Shomurodov ha tante responsabilità, in pochi minuti ha avuto diverse occasioni che ha sprecato malamente (MARCO ANDREOLI, PlayRoma - New Sound Level)

Sono contento del rinnovo di Cristante, è un giocatore che con qualsiasi allenatore riesce a ritagliarsi il suo spazio, grazie alla sua affidabilità e alle sue qualità. Inoltre, mi sembra molto legato al mondo romanista: è un giocatore positivo per tutto lo spogliatoio (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma - New Sound Level)

Ieri sembrava di assistere ad un remake di Roma-Atalanta. Assalto alla porta dello Sparta e avversarie che segnano su errore di Giugliano alla prima ed unica vera occasione. Le ragazze di Spugna hanno saputo ribaltare il match con voglia, qualità e grazie ai cambi, il che mi fa credere che la Roma Femminile ha ormai acquisito una mentalità vincente (ERNESTO PELLEGRINI, PlayRoma - New Sound Level)